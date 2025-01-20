陳凱琳爆龔嘉欣賽前拎鄭嘉穎獎座預演 竟夢想成真

《萬千星輝頒獎典禮2024》昨晚(19日) 圓滿結束，龔嘉欣首奪視后，台上台下都喊得非常犀利，她坦言沒有想過竟然獲獎的是自己，並透露姊妹陳凱琳(Grace) 一直跟她傳訊息，並表示對方的三個兒子及譚凱琪的囡囡亦很愛她，坦言在這行很難找到如此真心相待的好友。

Grace 表示為好姊妹得獎感到驕傲，她寫道：「嗰日 Carlos 兩歲生日嘅時候，我哋貪玩攞咗（KC）個獎嚟同你影相，希望預祝你喺頒獎典禮可以夢想成真！但現在成真了，我為你感到無比高興，我的閨蜜！！！！」她續指：「在我認識你的這些年，你所做的一切都非常勤奮，儘管這對你的身體和健康造成了多大的損害，但你仍然毫無怨言地忍受著它，因為你珍惜每一個機會。我非常愛你，再一次我們全家人都為你感到驕傲！（是的，我也代表男孩們發言！」龔嘉欣留言謂：「謝謝你所做的一切！！！很幸運有你在我的生活中，愛你和男孩們 （Grace 兒子)！！！！」