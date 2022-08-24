陳凱琳用AI作畫大感神奇︰未來發展無可限量

陳凱琳 (Grace) 夥拍新媒體藝術家朱力行 (Henry Chu)，參與由中銀香港策劃的本地銀行界首個 AI 藝術創作，以全新推廣意念「Bank for Future」下「Beyond Digital數碼智慧」、「Beyond Green綠色生活」、「Beyond Border跨境機遇」三大未來銀行元素為主題，繪製出3幅獨特AI畫作，展現出人與AI 相結合下，對理想未來的創新構想。

身兼藝人及創業家的陳凱琳，以對藝術和營商經驗，及以一名母親對未來想像為藍本，首先將自己對三大主題「數碼智慧」、「綠色生活」、「跨境機遇」的理解及闡釋化成文字，引導 AI 程式創作初稿，再透過新媒體藝術家朱力行之手，將半成品加以潤飾及昇華，形象化地展現對理想未來的創新構想。

陳凱琳對 3 幅畫作的創作過程嘖嘖稱奇，並表示：「今次非常榮幸，可以再次與中銀香港合作，更認識了新媒體藝術家朱力行，一同投入這個Bank for Future AI藝術創作項目，我很興奮三幅作品都帶有強烈futuristic 及充滿無限可能的感覺，呈現我心目中未來科技昇華的情境。其中綠色理財作品最令我驚喜，呈現出我心目中的未來環境。今次合作更令我開始更有興趣認識更多人工智能的應用，相信AI的未來發展無可限量。」