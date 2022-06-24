陳凱琳細佬Derek決定離開香港 林作收回千萬offer勸勿走

陳凱琳(Grace)的孖生細佬Derek因為其混血外貌而遭林作不停挑機，最終林作加碼至1000萬要求陳爸爸與Derek驗DNA證父子關係。今日中午，林作再爆消息，出PO指收到Derek的回應，自言「意料之外及震撼人心」，並會於今日下午4時後發布消息。直至下午五時，林作終於甫頭，他上載了一條26秒的短片，片中見Derek 透露即將離開香港。

林作指Derek 因為不想面對壓力，決定要離開香港，坦言今早看到告別短片後嚇了一跳，更謂只要Derek不走願意收回Offer。林作表示：「我們沒有人想Derek離開。我們沒有人想令一個家庭要分隔兩地。Derek，只要你不走，我願意收回我的offer。一家人和睦最好。昨天才拍片，不需要今日就鬧脾氣。本人願意幫助勸喻所有網民，不要再留意及關注這個驗DNA事件。不是我開始這個話題的，但我承認作為廣大網民之一，我有推波助瀾。但我願意成為這個話題的終結者。只要你願意留下來，我保證，我馬上轉移視線，例如反攻TVB港姐，讓你們家可以齊齊整整。

各位，我們必須在不影響到別人一些底線的情況下滿足好奇心，原本我以為鄭先生說一家人心情不受影響，我才放心繼續，但原來已經影響到要道別，我就10萬個不願意了。各位，我們一起，用最衷心的態度，向Derek呼籲：Derek 不要走！」