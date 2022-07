陳凱琳不時都大搞各式各樣的派對,日前她與幾位好姊妹舉行泳衣派對,眾人穿上充滿民族風的性感泳衣亮相,加上場地的佈置色彩繽紛,隔著MON也感受到派對氣氛。不過,原來當日陳凱琳老公(鄭嘉穎)亦有在場,今日他上載在餐桌吃粟米,並謂︰「其實我都有去幫手食嘢。」陳凱琳多謝老公的幫忙食掉派對的食物。他為配合主題,穿上頗有玩味的背心,上面印有「I am The Reason Why Girls Gone Wild.」意思是「我就是令女孩們瘋狂的原因」。