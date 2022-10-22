陳凱琳華麗造型現身沙田馬場 老公意見為自己打扮添信心

Grace一向鍾情粉紅色，因為帶給人開心的感覺。拍攝當日，為配合活動主題，她以三襲不同造型的粉紅色服飾亮相，包括優雅大方的淡粉紅短裙、高貴亮麗的粉紅tube dress和型格的螢光粉紅套裝，配上十多款時尚設計的帽飾，以高雅曼妙Pink Lady的姿態在沙田馬場亮相，盡展Grace獨特迷人的魅力。不同款式的帽子可以為穿搭帶來變化，令整體造型加分，配合不同場合而增添高雅或時尚感，喜歡帽飾的Grace，亦大方分享配襯心得，而成為形象大使，可以趁機會在拍攝宣傳片和賽事當日盡情試戴各款貴族氣派的帽飾，Grace更對一頂有立體花卉設計的帽特別鍾情，笑言有如走進Rose Garden一樣，令人歡愉。Grace表示：「希望活動當日，可以見到大家有各式各樣的粉紅色打扮，以最美麗、最開心一面示人。」除了拍攝電視節目之外，近年Grace亦不時在社交平台分享她的時尚穿搭和美容心得，舉手投足充滿時尚氣息。Grace每次出席活動均悉心打扮，令人眼前一亮，不過Grace坦言也試過重溫舊照時覺得當時的穿搭「出問題」，隨着年齡和生活經驗的改變，Grace找到了適合自己的裝扮風格。

作為兩子之母，Grace平日的打扮習慣以舒服為主，方便照顧囝囝，反而出席活動時就會比較緊張，無論顏色、配搭、髮型都希望配搭到最好。幸福人妻的Grace大方表示：「有時會問老公的意見，通常他覺得“OK”，自己就會很有信心出席活動。」至於被問到會否幫囝囝和老公配襯打扮，Grace坦言可能小朋友是男仔，所以對於囝囝的衣着不太着緊，不過聽過其他媽媽朋友的分享，自從讓小朋友自己選擇衣服後，小朋友每天都要求穿着同一套衣服，Grace笑指趕不及洗淨晾乾衣服，所以她會幫囝囝選擇衣服。至於老公鄭嘉穎，Grace謂：「老公通常喜歡casual打扮，有自己喜歡的服飾，所以我不會給太多意見。」至於哪一個裝扮最令Grace充滿難忘回憶？Grace分享：「是結婚當日所穿的婚紗，因為平時很多機會穿華麗的服飾，想到穿婚紗時會動腦筋，希望令自己跟平日不同，當時選擇了超級浮誇公主路線，穿上一條很重、很長的裙。現在回想，這套婚紗是我最滿意、最喜愛的一條裙。」