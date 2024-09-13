陳凱琳被指不像中國人及非親生女　學會睇開「我就是我」

陳凱琳曾被質疑由父母收養 坦言外表衍生不安全感至慢慢睇開：我就是我

前港姐冠軍陳凱琳（Grace）與孖生細佬Derek因混血兒外貌及與父母膚色唔似嘅問題曾屢被質疑，林作仲曾公開用100萬港弊向陳凱琳細佬Derek發出驗父子DNA挑戰。

不過，陳凱琳就曾公開多張童年與爸爸嘅合照，被網民指成個餅印一樣，打破質疑。近日，陳凱琳以英語接受網上頻道節目訪問，大談「明星光環外的她」，分享扮靚心得及面對批評嘅心態，又激罕提及膚色問題嘅爭議。

太瘦了像筷子一樣

陳凱琳直言，自己係一個對批評比較敏感嘅人，亦係一直需要克服嘅部分，表示有好多人曾教佢如何不在意，但佢就覺得有時在意批評都有好處，因為有啲批評係有建設性，可以幫助自己。續指，即使係一啲會感到受傷嘅說話，都唔好害怕，更可以直接告訴對方：「我覺得你說的這些話不太友好，我希望你能尊重我，不要再說這些了，請不要繼續在社交媒體發表這樣的言論。」