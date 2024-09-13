陳凱琳被指不像中國人及非親生女　學會睇開「我就是我」

前港姐冠軍陳凱琳（Grace）與孖生細佬Derek因混血兒外貌及與父母膚色唔似嘅問題曾屢被質疑，林作仲曾公開用100萬港弊向陳凱琳細佬Derek發出驗父子DNA挑戰。
不過，陳凱琳就曾公開多張童年與爸爸嘅合照，被網民指成個餅印一樣，打破質疑。近日，陳凱琳以英語接受網上頻道節目訪問，大談「明星光環外的她」，分享扮靚心得及面對批評嘅心態，又激罕提及膚色問題嘅爭議。
太瘦了像筷子一樣
陳凱琳直言，自己係一個對批評比較敏感嘅人，亦係一直需要克服嘅部分，表示有好多人曾教佢如何不在意，但佢就覺得有時在意批評都有好處，因為有啲批評係有建設性，可以幫助自己。續指，即使係一啲會感到受傷嘅說話，都唔好害怕，更可以直接告訴對方：「我覺得你說的這些話不太友好，我希望你能尊重我，不要再說這些了，請不要繼續在社交媒體發表這樣的言論。」
主持人又問到如何與自己嘅不安全感共存，陳凱琳坦言從外表層面就已經有不安全感，亦因初入行受到各種質疑覺得自己唔夠靚及唔夠好：「有人說你看起來不像中國人，你看起來像其他種族，你的父母可能收養你，但你不知道。你的臉太長，你的膚色太深，你太瘦了像『一根筷子』一樣。」
我希望保持自己的樣子
陳凱琳表示慢慢睇開，意識到每個人都有獨特之處，並嘗試擁抱不完美：「當你走在街上，無論是在香港，還是其他地方，每個人都長得不一樣，每個人都有自己的獨特之處，我覺得如果我們都像模子刻出來的一樣，長得一模一樣，這不僅僅是無聊，還會讓一切變得很平淡。」
同時，陳凱琳認為係神創造自己嘅樣貌：「我就是我」，希望保持自己嘅樣子：「我希望保持自己的樣子，我希望人們看到我時會說『那是Grace』，那就是她的模樣，這樣也是一種美。」
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈