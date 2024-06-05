陳凱詠回應夜場狂歡po「真露底」相 自認拉闊前pre-show係唔啱

陳凱詠(Jace)日前與一班好友包括張蔓莎（Sabrina）、黃凱逸（Zelos）、顧定軒（Zeno）等到銅鑼灣夜場狂歡，本報獨家報道Jace與眾友人連走兩場盡興起舞的實況，當Jace聽到現場播放其最新派台歌《百妖夜行的修行》，隨即聞歌大跳voguing舞步，狂野性感。對於被公開狂歡片段，Jace毫不介懷，今日在社交平台親自回應，奉上當晚的跳舞片段，實行有好嘢開心share。

慶祝6月Pride month 今日，Jace在社交平台分享相關片段，她寫道：「冇錯！係我唔啱！雖然我話拉闊將會係首次演出百妖夜行的修行，但我竟然係pride month(6月, 同志驕傲月)首日就率先係5樓同22樓巡迴pre-show咗兩場未排練嘅百妖，Well girls just wanna have and we have mad loads of fun! Happy Pride。」其實網民對於Jace夜場狂歡毫不驚訝，反應亦很正面，只嘆無緣親睹她的舞姿，Jace不忘補充，「見到你哋啲comment咁識諗、咁好笑，我當堂覺得要播返首百妖夜行celebrate。」