陳凱詠回應夜場狂歡po「真露底」相 自認拉闊前pre-show係唔啱

慶祝6月Pride month

今日,Jace在社交平台分享相關片段,她寫道:「冇錯!係我唔啱!雖然我話拉闊將會係首次演出百妖夜行的修行,但我竟然係pride month(6月, 同志驕傲月)首日就率先係5樓同22樓巡迴pre-show咗兩場未排練嘅百妖,Well girls just wanna have and we have mad loads of fun! Happy Pride。」其實網民對於Jace夜場狂歡毫不驚訝,反應亦很正面,只嘆無緣親睹她的舞姿,Jace不忘補充,「見到你哋啲comment咁識諗、咁好笑,我當堂覺得要播返首百妖夜行celebrate。」