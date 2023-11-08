陳凱詠專訪︱Jace創傷後選擇獨立發展 只想創作有趣的事

創作女歌手陳凱詠(Jace)，去年與環球唱片因理念不合，未能達成續約共識，她更被雪藏一年，期間雖然有不少唱片公司向她招手，但她最終決定自組公司，以獨立歌手的身份發展。近日推出EP專輯《Hatching》，包辦曲、詞、監、唱等工作，全面回歸樂壇。用創意告訴舊制度，有能力當然想創作反叛，作品有趣特別。

西渡進修 萌生出碟 Jace於幕前消失逾年，沒有出歌零收入，她自言從來不算大駛，更指有錢會儲起，留來持續進修，就像被雪藏期間，就到了美國洛杉磯小休，順道上舞蹈課進修自己。「今年4月到了美國紐約、洛杉磯，仲有墨西哥等多個城市，有去旅遊散心，亦有上舞蹈課進修自己，還有上西班牙語的課。」Jace雖然沒有任何工作，但她並沒有閒著，「休息這段日子，多得一班朋友陪伴，佢哋知我有甚麼不足，鼓勵我用創作去記錄自己這次傷害，與人生低谷。」 《Hatching》是Jace個人的私密日記，拿出來給樂迷看，是因為想讓大家看到其轉變，EP內的5首歌《掰掰歌》、《各行各路》、《練功》、《見聞覺知》，以及feat.鍾說的《時機已到》，全是她個人創作，「我都好想搵人寫一首很厲害的歌給我，不過找不到，碰巧我又寫了批歌，又自覺見得下人，朋友就鼓勵我自己製作推出。」Jace指，推出《Hatching》EP，是樂迷都知道她甚麼時候完約，沒理由沒有歌推出，「作業一位歌手，必須要有自己作品，這是最實質的，而且自己都覺得是時候出歌。」

遠離內耗 潛沉練功 參與《Hatching》的音樂人，除唱作才女Kiri T外，還有兩位台灣金曲獎得主黃少雍、hirsk，以及兩位外籍音樂人Will Fourke、Westrin James，跨刀為Jace的創作編曲，讓她在不同的曲風中，得到發揮的自由空間，她自行填寫的歌詞，亦透露出不少內觀內省的修行意涵，其中派台的主打歌《練功》，就是她過去一年潛心作樂的成果，遇到的奇人奇事，令她有感而發作了《練功》這首歌，「寫這歌的用意就是警惕自己，去年遇到很多人，他們都抱有遠大理想，但都是只會說得天花龍鳳，從來沒有實際行動，沒有一樣事情做到出來。」 與其對著一班令自己內耗的人，她選擇回家自作自樂，或者遊學增加個人資本，在今次專輯Jace就嘗試從美國學回來的西班牙語來填詞，「《Hatching》的結尾曲《時機已到》，西班牙歌名Sigue Haciendo，有keep doing的意思，歌詞中的Estoy contigo則解I'm with you之意，《各行各路》一曲亦有用上Lo Siento一詞，解作對不起。」Jace稱《Hatching》是她過去一年的堅持，記錄了她的成長，與身邊好朋友的友情。