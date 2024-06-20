陳凱詠推出全新抒情歌《間歇性休眠》 Jace：唔好逼自己正能量

以獨立身分回歸樂壇的Jace陳凱詠，繼早前推出破格妖艷作《百妖夜行的修行》後，今次從派對的喧囂返回自己的內心空間，帶來本年度的抒情歌曲《間歇性休眠》。這首歌背後蘊藏著她作為獨立歌手的真實寫照，道出了生活的辛酸與無奈，並於今日正式上架。《間歇性休眠》由首次合作的謝芊彤譜曲，並邀得同樣是首次合作的陳詠謙填詞，編曲及監製則由蘇道哲擔任。歌詞方面更是直擊人心，道出了在城市追尋理想的辛酸與無奈，「無止境的疲勞 無方針的藍圖 行不通的每段路」，字字句句都是Jace的真實寫照。

新歌的靈感來自於蛇的冬眠，Jace表示：「蛇需要冬眠，人其實也應該有休眠的時間，以逃離現實的休息。」成為獨立歌手後，Jace發現自己需要處理的事務，遠比想像中多及繁瑣。除了要為下一場演出排舞，還要計算每場演出舞者的預算，與曲詞編監、MV導演、網上發行商、宣傳等不同合作單位協調。尤其最近正值交稅季節，Jace甚至會自己處理強積金（MPF）事宜，與各位打工仔一樣，自己準備好所有文件進行減稅。更崩潰的是，有次當她在排舞時，休息途中還接到MPF代理的電話，要求她補交文件，令她感到身心俱疲。