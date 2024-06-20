熱門搜尋:
李龍基 歐洲國家盃 陳瑞輝 深中通道 NOVO LAND 七一優惠 機票優惠 多啦A夢 的士 日圓匯率走勢 食人菌 劉俊謙 十大屋苑 流感 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 健身 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-06-20 16:39:02

陳凱詠推出全新抒情歌《間歇性休眠》 Jace：唔好逼自己正能量

分享：
陳凱詠新歌《間歇性休眠》今日於音樂平台全面上架。

陳凱詠新歌《間歇性休眠》今日於音樂平台全面上架。

以獨立身分回歸樂壇的Jace陳凱詠，繼早前推出破格妖艷作百妖夜行的修行後，今次從派對的喧囂返回自己的內心空間，帶來本年度的抒情歌曲《間歇性休眠》。這首歌背後蘊藏著她作為獨立歌手的真實寫照，道出了生活的辛酸與無奈，並於今日正式上架。《間歇性休眠》由首次合作的謝芊彤譜曲，並邀得同樣是首次合作的陳詠謙填詞，編曲及監製則由蘇道哲擔任。歌詞方面更是直擊人心，道出了在城市追尋理想的辛酸與無奈，「無止境的疲勞 無方針的藍圖 行不通的每段路」，字字句句都是Jace的真實寫照。

Ad Block

新歌的靈感來自於蛇的冬眠，Jace表示：「蛇需要冬眠，人其實也應該有休眠的時間，以逃離現實的休息。」成為獨立歌手後，Jace發現自己需要處理的事務，遠比想像中多及繁瑣。除了要為下一場演出排舞，還要計算每場演出舞者的預算，與曲詞編監、MV導演、網上發行商、宣傳等不同合作單位協調。尤其最近正值交稅季節，Jace甚至會自己處理強積金（MPF）事宜，與各位打工仔一樣，自己準備好所有文件進行減稅。更崩潰的是，有次當她在排舞時，休息途中還接到MPF代理的電話，要求她補交文件，令她感到身心俱疲。

Ad Block
《間歇性休眠》背後蘊藏了Jace作為獨立歌手的真實寫照。

《間歇性休眠》背後蘊藏了Jace作為獨立歌手的真實寫照。

儘管Jace一向為人外向、樂觀，但原來也有讓她感到疲憊的事。她坦言：「唔好逼自己要正能量咁面對，順其自然咪又會好返。」Jace認為，當自己處於低谷時，其實不應強迫自己正面，而是要學會接納負面情緒，給自己一個喘息的空間，她表示：「生活中難免有疲倦的時候，我們不可能時時刻刻都保持樂觀。當感到疲憊、沮喪時，不妨讓自己休息一下，好好感受那些情緒，不要急於擺脫它們。充電過後，再重新出發。」MV方面亦別出心裁，特意邀請了一位在日本生活的小女孩演出，展現了一個普通人的生活寫照。在MV的最後，Jace更以客串的形式出現，閱讀著小女孩寫給她的信。這封信代表《間歇性休眠》所訴說的故事，不僅是Jace的親身經歷，也是每個人的生活縮影。透過這個創新的MV呈現方式，Jace希望能讓更多人感受到這首歌的意義，知道自己並不孤單。

Ad Block
Jace表示新歌的靈感來自於蛇的冬眠。

Jace表示新歌的靈感來自於蛇的冬眠。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受