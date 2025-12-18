陳凱詠紅館演唱會｜12‧19公開發售 突破創先河成功爭取企位

JACE 陳凱詠即將迎來歌手生涯的重要里程碑，於 2026 年 2 月 18 及 19 日（大年初二、初三）在紅磡香港體育館隆重舉行首個紅館個唱。兩場優先預訂門票火速售罄，反應熱烈！門票於今日(19日)早上 10 時於 URBTIX 城市售票網正式公開發售。為打造心目中最真實、最互動的「JACE WORLD」，JACE不僅親力親為參與整個製作過程，更破天荒成功爭取到紅館首次設置「企位」區域，讓觀眾能更自由地與她一起唱跳互動，全程投入於JACE音樂世界。

喜歡破舊立新的JACE大膽挑戰場地規則，提出在紅館設置企位的構思。儘管過程充滿挑戰，她憑著一股「膽粗粗」的傻勁與誠意，最終成功打動紅館方，開創先例。JACE興奮道：「企位這個想法得到很多人的幫助和努力，突破重重難關才能實現，雖然名額不多，但非常感恩紅館願意配合一起探索更多演出可能性！」

「JACE WORLD」舞台將四面台設計，務求打造零死角，拉近 JACE 與每位樂迷的距離。門票設有 $1480 VIP 票、 $1080 、$880及$580四種選擇。$1480 VIP 門票位於舞台頭六行座位，並包含極少量企位名額，持 VIP 門票的樂迷更可專屬欣賞綵排環節，與 JACE 近距離見面互動，感受JACE舞台下的真實一面。而 $1080 門票則由第七行起，JACE 特別與製作團隊深入溝通，精心調整舞台高度與視線角度，確保即使設有企位區域，也不會影響第七排起所有觀眾，務求每位購票入場的樂迷，不論座位區域，皆能在視線無阻的最佳狀態下，全程投入這場屬於「JACE WORLD」的演唱會。