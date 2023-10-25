陳凱詠與陳健朗分手後專注事業 未敢爭取做AK演唱會嘉賓(附訪問片)

陳凱詠Jace以獨立音樂人身份再闖樂壇，近期頻頻出席公開活動，今日Jace現身中環置地廣場，出席時裝品牌FENDI的公開活動，她表示，現時非常忙碌，雖有點接應不暇，向來留意時裝動向，但很開心仍獲不少品牌支持和觀眾支持。當被問到回復自由身後，可感到創作自己比以前大，Jace就認為，「創作自由跟環境的關係不太大，反而與自己的心理質素有關。」她續指美國之行正好讓她學習放鬆，享受節奏緩慢的狀態，在當地學習西班牙文，也放入新歌創作上。」

不敢為 AK 寫歌 今日Jace與日本男星新田真劍佑同場，新田真劍佑憑真人版美劇《海賊王/ONE PIECE》演卓洛大受歡迎，問到可有惹來動漫迷AK(江𤒹生)羨慕？Jace表示兩人都很忙，未有機會與老友AK見面吃飯，至於兩人可有合作機會，Jace自言想跟很多人合作，「我有睇AK新聞，佢話開演唱會未有嘉賓，(是否公開爭取？)沒有，只係叫佢細心諗吓有哪些好緊要的人選。」問到可會考慮為對方寫歌，提高做嘉賓的機會，她自言剛開始自己創作，暫不敢挑戰為人寫歌，「如果佢唔介意做白老鼠都可以試吓。」