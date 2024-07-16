陳凱詠JACE獨立歌手歷程最赤裸紀錄 與樂隊爭執屢遇挫折崩潰痛哭

浴室鏡前崩潰痛哭

紀錄片中，JACE首次毫無保留地展現了自己最脆弱的一面。她坦言：「前一陣子，我發現自己不自覺地經常皺著眉頭，樣子往往望得很低。」更令人心疼的是，JACE透露自己曾在浴室鏡前崩潰痛哭：「記得有一次，我好像是沖涼之前，望著廁所那塊鏡，不期然就哭了，當時不知該如何是好，很辛苦。」

在製作獨立EP的過程中，JACE還經歷了一段鮮為人知的挫折。她曾與樂隊Dusty Bottle合作，本意是想一起玩音樂，卻因為理念不合而導致成員互相爆發激烈爭吵。JACE坦言，這次經歷讓她意識到自己作為領導者的不足：「我會生自己的氣，因為作為一個領導者，我沒有安排得很好。」