陳凱詠JACE與舊公司非理念分歧而分手 珍惜雪藏期令自己有機會沉澱

JACE陳凱詠日前到新城廣播接受梁兆輝（Brian）主持的節目《One Music Corner壹角樂》錄音訪問，她在訪問中回首歌唱事業的兩個重要時刻，包括初入行時訪問「歌神」張學友的難忘經歷，其次是遭前公司「雪藏」的一段沉寂期。

在成為歌手前，JACE曾任職唱片公司主播，負責訪問音樂人。被問及印象最深刻的訪問對象？她毫不猶豫地表示是張學友，她憶述當時是入職唱片公司後第一個訪問任務，作為新人心情難免緊張。