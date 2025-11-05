熱門搜尋:
娛樂
2025-11-05 23:03:31

陳凱詠JACE與舊公司非理念分歧而分手 珍惜雪藏期令自己有機會沉澱

陳凱詠接受電台訪問時，談起舊東家。

JACE陳凱詠日前到新城廣播接受梁兆輝（Brian）主持的節目《One Music Corner壹角樂》錄音訪問，她在訪問中回首歌唱事業的兩個重要時刻，包括初入行時訪問「歌神」張學友的難忘經歷，其次是遭前公司「雪藏」的一段沉寂期。

在成為歌手前，JACE曾任職唱片公司主播，負責訪問音樂人。被問及印象最深刻的訪問對象？她毫不猶豫地表示是張學友，她憶述當時是入職唱片公司後第一個訪問任務，作為新人心情難免緊張。

陳凱詠日前到新城廣播接受梁兆輝訪問。

然而，張學友的親切態度令她倍感溫暖，「好在嗰陣時儍更更，細路仔冇乜壓力，佢超級nice同我講『你新入職呀？歡迎你嚟到環球呢個大家庭』。」JACE坦言這次經歷為她設下了極佳的榜樣，「一個大家都咁尊敬嘅歌神，都對我呢啲small potatosweet、咁有禮貌。」她認為張學友此舉為她示範了「藝人是要這樣做的」，建立了她對行業的正面印象。

Brian在節目中提到JACE與舊東家因「理念不一致」而分手，並經歷了超過一年的「雪藏」期，他特別讚賞JACE在處理此事上非常專業，從未公開發表任何對舊公司的負面言論。JACE澄清，不認為當時因音樂理念上出現嚴重不一致而導致合作中止。她解釋唱片公司對音樂類型自有其商業考量與選擇，現在自己經營唱片公司後，更能理解「出快歌就是虧錢」的現實，同時感謝舊公司對她的栽培，「嗰段時間靜落嚟，對我嚟講唔係空白或者打壓，而係一個沉澱同吸收。」

 

