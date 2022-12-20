陳勉良TVB「御用保安」水墨畫家猛料背景曝光 大爆拍劇多年最嬲一事：年初三做乞兒

TVB資深演員陳勉良於處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演大廈保安員「昌叔」，保安形象令人印象深刻；而其實入行逾45年嘅佢成日出演道友、乞丐、夥計、村民等小角色，更曾於2016年《Sunday好戲王》獲頒「另類好戲王 - 道友王」獎項。陳勉良近日接受「香港演藝人協會」訪問分享入行經歷，又大爆於TVB拍劇多年最嬲嘅一件事！

陳勉良分享指，當初有同學出錢搞臨記公司，並且想搵佢幫手；但見到男演員化妝，於是印象麻麻，只係勉強幫同學入行，之後就被介紹到TVB，陳勉良直言唔介意做小角色，時裝與古裝劇對比的話更愛時裝，因為唔洗好似古裝咁，化妝着戲服都要一個鐘。談到多年拍攝經歷，陳勉良坦言曾經有一年年初三開工令佢感不快：「年初三開工，喺中環做乞兒，喺呢種情況對於我哋傳統少少嘅中國人，年初三就去做乞兒，仲要喺中環斜路位，人來人往，但都冇辦法，呢個安排都唔知有心定無意，唯一最唔安樂同最唔開心，就係嗰一日。」對於演員經常抽離唔到角色呢個問題，陳勉良就表示自己未試過：「假如你做個皇帝，話抽離唔到，你試吓用棍扑一扑自己，睇吓抽唔抽離到，嗰啲口講啫，冇可能！」

曾在外地開水墨畫展

陳勉良除咗係一名演員，仲係水墨畫家。佢從17歲開始習畫，曾在香港及到過英國、澳洲等地開畫展，不過賺埋都係勉強夠餬口，所以當年就一邊做雕刻、教畫，一邊做特約演員，亦曾開班教授李香琴、米雪、周勵淇等人繪畫，以及於《金裝四大才子》中幕後代畫畫：「《金裝四大才子》裡面，唐伯虎有好多畫作，資料好容易搵到，但祝枝山嘅資料比較少，因為佢主要寫書法，我喺屋企搵到幾十本有關舊畫嘅書籍，搵咗兩晚先搵到，最後我都搵到有關祝枝山嘅畫作，用嚟做資料，畫喺扇上，畫咗八把扇。」

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