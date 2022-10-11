陳卓賢低調支持阿Mo生日應援 眾人為李啟言留下打氣紙條

MIRROR於7月舉行的紅館演唱會發生嚴重意外，舞蹈員李啟言(阿Mo)受到重創至今仍未能康復。明天(12日)是阿Mo的28歲生日，一眾舞蹈員由即日起，在銅鑼灣發起為期9日的生日應援，場地開放予公眾參與，讓大家可以入內透過照片了解阿Mo，並可寫下打氣字句，為阿Mo送上祝福。不少圈中人也紛紛轉載活動詳情，向來關心後輩的張敬軒亦希望多些人參與，好讓阿Mo知道自己並不孤單。

Ian 低調到場 陳卓賢今日低調到場，他與到場的群眾一齊排隊，未有要求特別待遇，而在場人士也未有留意Ian到場。他入場後寫下祝福：「祝早日康復 來一個急不及待的擁抱。」便急急離開。入夜之後，排隊的民眾也愈來愈多，眾人入內寫不少打氣字句，而多位舞蹈員的祝福語與Ian的紙條同貼在牆上。