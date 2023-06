MIRROR成員陳卓賢(Ian)昨日上載一張黑白半裸照片,照片見到Ian背後有一大片疤痕,但疤痕的由來,Ian未有透露,反而提及拍照時的情況。他說︰「拍照前,同事問背上的疤要不要遮一下。先不討論有沒有人是完美的。於我而言,瑕疵是獨一無二的記認;再者,世上沒有不帶傷疤的人,所以,選擇了擁抱不完美。“Above all else, embrace your flaws”.」

他續說︰「生活不容易,何必把氣力全花在討好別人。着眼於別人如何看待自己身上。喜歡你的人,連你的缺點也喜歡;討厭你的人,連你的優點也討厭。做個溫柔且堅,擇善而行的自己足矣。」