陳卓賢否認MIRROR參與啟德大滙演 預告將公開首唱小組歌

陳卓賢Ian今日現身時代廣場出席《金龍醒獅賀新歲》活動，主持「金龍醒獅點睛儀式」，並獲財神送上地球儀預祝今年巡唱成功，開心跟財神抱抱。Ian雖是首次出席點晴活動，原來他兒時也曽參與醒獅活動，不過就負責打鼓，他笑言自小跟音樂結緣。

Ian表示新年與家人度過，平時節制飲食的他吃了不少新年糕點和煎炸食物，並大讚陳媽媽媽手勢好，現已努力做Gym「還債」，希望以最Fit 狀態迎接將於下月在倫敦舉行的首站巡唱。談到巡唱內容，他表示會唱新歌，編排也會跟香港有少許改動。為預祝巡唱成功，fans club為Ian送上巨型行李喼，內裡放滿Hellosss 寫的信件，作為給他的鼓勵和心意。

小組歌將於3個月內出

談到新年願望，他表示希望今年再接再勵推出更多新歌，並公開爭取推出大碟，同時希望多拍電影，向來喜歡周星馳的他也想嘗試拍笑片，至於提名金像獎，他就表示沒有想太多。「妹豬組」將出國拍綜藝節目，但Ian所屬的第二小組，至今仍未試過首唱《吃腐肉的鷹》，Ian就劇透小組在未來3個月內，將會在公開活動首唱小組歌。

不過，對於有消息指MIIRROR將於3月1日出席啟德主場館的大滙演，與三大天王表演，他就指沒有收到通知參與演出。