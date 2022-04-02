陳卓賢坦言與AK最交心 曾考慮做飛機師

陳卓賢（ lan）日前接受加拿大中文電台 《C123星級專訪》訪問，並大談自己的工作近況、家庭及隊友。當中主持人問到MIRROR中與邊個成員最好感情，Ian 表示：「以前會係AK嘅，但因為而家開始各有各忙，其實我同佢都少咗聯絡，但如果係back to 番玩《全民造星》嘅時候，咁嗰陣時同佢都算係最早認識，比較認識得深啲。」她更表示12子現在雖然各有各忙，比較少聯絡，但感情依舊，如合體開工拍MV、排舞等都是一見如故。

Ian向來性格比較內歛，不輕易跟別人分享心事，原來這與家人有關：「屋企人對我由細到大嘅教育都係，唔會話俾我聽你應該做啲乜、唔應該做啲乜，而係如果有一樣嘢你想做，就盡力做好佢，後果好定唔好，你都要自己承擔，但亦都俾我好清楚明白到，屋企人永遠都係你嘅back up。可能有時佢哋唔會講太多嘢，其實全家人都比較內斂啲。」他又表示家人不會有很煽情的舉動，但當感受到Ian 工作有壓力時，亦會給他一種感覺是:「總之我哋喺度啦！有啲咩唔開心歡迎隨時搵我哋傾！」

至於工作方面，Ian 坦言第五波疫情下，大部份時間也留在家寫歌：「寫咗好幾隻新歌，準備遲啲出今年希望出多啲歌。」並透露下一首新歌將於4月推出，令一眾Hellosss（粉絲暱稱）都十分期待。

被問到如果不當歌手，會做甚麼職業？Ian 笑言:「如果冇做到歌手，我可能考飛機師，當初我都有諗住讀完書之後去考，可能真係會幸運地做到一個飛機師。」至於日前自己獲提名入選TC Candler「全球百大俊男」，Ian則謙虛表示：「呢個我真係冇諗過，我覺得自己絕對稱唔上係好典型嘅俊男，其實都受寵若驚，多謝大家！」