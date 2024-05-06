陳卓賢宣布7月開騷暫定3場 任音樂總監寫定包單︰係會好好睇

陳卓賢宣布7月20至22 日在亞博開騷。

陳卓賢(lan)完成MIRROR巡迴演唱會後，將於今年7月20至22 日於亞博 Arena 舉辦首次個人演唱會《IAN CHAN "TEARS"IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》，lan今日(6日)出席記者會分享感受，並親自解釋以「眼淚」作為個唱主題的意義，更與粉絲大玩遊戲互動。Hellosss塞爆4層商場，高呼：「陳卓賢，我哋等到喇！」

寫包單好好睇 Ian表示19年舉行的《陳卓賢Ian “Better Me” 音樂會》是音樂會，今次則是音樂盛宴，音樂班底陣容豐富，加上內容環環相扣，所以自己亦很期待。 他指今次主題是「tears」，意思是tears分幾種，有開心與唔開心，自己甚少在人前流眼淚，「我將自己眼淚都擺晒係作品入面，今次主題都係將我作品，用唔同情感去代表大家經歷唔同事擺係唔同part俾大家睇，同埋要感受呢個世界，蝴蝶就係蛻變嘅意思。我甚少話自己啲嘢好，但我相信呢個concert會係好，我都好有信心，會係好好睇嘅一個concert！」