陳卓賢感激新歌獲皇上指導 張敬軒為Ian黑面傳聞平反

MIRROR成員陳卓賢(Ian)推出新歌《Distance》，曾邀Ian做演唱會嘉賓的張敬軒在限時動態轉載對方的新歌，留言說︰「關於距離有很多課題，而其中我認為最積極的就是，距離從不會分開那些真正在乎彼此的心」並hashtag「陳仔首歌好好聽」。

Ian亦轉載對方的帖文，透露今次錄新歌時獲張敬軒指導，他說︰「好想藉住依個機會多謝皇上(張敬軒)，《Distance》依隻歌錄好咗mix埋之後，聽咗一段時後覺得可以更好，所以決定重新錄過，第二次錄嘅過程中，我每日都煩住皇上，問佢好多vocal上嘅意見，佢亦都不厭其煩咁逐一解答，所以，好多謝你嘅幫忙。」

讚Ian有禮貌

軒仔則在限時動態回覆：「阿陳言重了！即使我分享得再多，都要你自己願意邁出自己的安全區，願意給自己作新的嘗試並且不斷在嘗試和糾錯之中摸索，這是修為，也是讓自己不斷進步的不二法門。」他更透露錄音室的同事和工程師全都對Ian讚不絕口，並透露錄音當日，Ian收拾清潔餐枱，大讚他無論待人接物、工作上的刻苦學習，都令人留下深刻印象，完全為Ian被指黑面、囂張等傳聞平反，最後他為Ian打氣，鼓勵他繼續努力︰「繼續做好自己，向着你的標桿直跑，報答你自己和愛你的每一個人。」