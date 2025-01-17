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娛樂
2025-01-17 17:15:00

陳卓賢成功冧掂細榮做巡唱總監 希望香港做尾站

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陳卓賢將於3月12日在倫敦開騷，為巡唱揭開序幕。

陳卓賢將於3月12日在倫敦開騷，為巡唱揭開序幕。

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Ian陳卓賢去年7月於香港亞洲博覽館首次舉行《IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT》，反應熱烈連開7場，成為Mirror單飛成員中，個人演唱會場數最高紀錄保持者。同時，他也是首位展開巡唱的MIRROR成員，首站定於312日在倫敦舉行，門票於123日公開發售，26日起作公開發售。

Ian的巡唱地點暫定有澳洲墨爾本、雪梨及澳門舉行，還有機會增加地點，預計世界巡迴演唱會將於2025年上半年完成。 Ian的巡唱地點暫定有澳洲墨爾本、雪梨及澳門舉行，還有機會增加地點，預計世界巡迴演唱會將於2025年上半年完成。 Ian的巡唱地點暫定有澳洲墨爾本、雪梨及澳門舉行，還有機會增加地點，預計世界巡迴演唱會將於2025年上半年完成。 Ian的巡唱地點暫定有澳洲墨爾本、雪梨及澳門舉行，還有機會增加地點，預計世界巡迴演唱會將於2025年上半年完成。 Ian的巡唱地點暫定有澳洲墨爾本、雪梨及澳門舉行，還有機會增加地點，預計世界巡迴演唱會將於2025年上半年完成。

Ian的巡唱地點暫定有澳洲墨爾本、雪梨及澳門舉行，還有機會增加地點。他預計世界巡迴演唱會將於2025年上半年完成。至於巡唱地點會否再增加，Ian表示：「如果場地配合到，會陸續有新驚喜畀大家。」至於會否以香港做尾站，Ian說要看看大家反應，他自己則十分希望可以在香港加場。

首次開個人演唱會便擔任音樂總監的Ian 表示想原班底進行巡唱，但音樂總監莊少榮（細榮）向來甚少跟外海場，Ian 表示好想𠱁掂對方。Fans在細榮的ig 貼文中揣測，Ian已經成功邀請世榮擔任世巡音樂總監。

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音樂總監莊少榮（細榮）向來甚少跟外海場，Ian 表示好想𠱁掂對方，據了解已經成功邀得細榮跟埋一齊飛。

音樂總監莊少榮（細榮）向來甚少跟外海場，Ian 表示好想𠱁掂對方，據了解已經成功邀得細榮跟埋一齊飛。

Ian去年香港演唱會主題是「Tears」，用歌及故事把人生不同的眼淚呈現出來。而且香港站舞台有不少細緻位及機關，Ian 表示很想把Tears演唱會原汁原味呈現海外場，但有不少技術問題要克服。再者，這半年間IanInterlude五部曲已完成，mini album亦已推出，所以預計世巡會加入Interlude故事完整版，帶新鮮感給海外觀眾。而7月份Tears演唱會上十分吸睛的小背心，Ian 在記招時笑言會盡keep ，大家必定要拭目以待，看看Ian是否會把一身肌肉線條操得更fit，又會否詢眾要求加入更多火熱的跳舞元素。

縱觀過去一年，Ian在音樂事業上屢有新嘗試，在樂壇成績非常亮麗。世界巡迴演唱會亦標誌着他事業上的一個新里程碑，不單止Ian自己非常期待，相信世界各地HellosssIan粉絲暱稱）都已經準備就緒，希望在自己國家一睹Ian在舞台上的風采。

Ian陳卓賢去年7月於香港亞洲博覽館舉行《IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT》。 Ian陳卓賢去年7月於香港亞洲博覽館舉行《IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT》。 Ian陳卓賢去年7月於香港亞洲博覽館舉行《IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT》。 Ian陳卓賢去年7月於香港亞洲博覽館舉行《IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT》。 Ian陳卓賢去年7月於香港亞洲博覽館舉行《IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT》。 Ian陳卓賢去年7月於香港亞洲博覽館舉行《IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT》。 Ian陳卓賢去年7月於香港亞洲博覽館舉行《IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT》。 Ian陳卓賢去年7月於香港亞洲博覽館舉行《IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT》。 Ian陳卓賢去年7月於香港亞洲博覽館舉行《IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT》。 Ian陳卓賢去年7月於香港亞洲博覽館舉行《IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT》。 Ian陳卓賢去年7月於香港亞洲博覽館舉行《IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT》。

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