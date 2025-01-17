陳卓賢成功冧掂細榮做巡唱總監 希望香港做尾站

Ian陳卓賢去年7月於香港亞洲博覽館首次舉行《IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT》，反應熱烈連開7場，成為Mirror單飛成員中，個人演唱會場數最高紀錄保持者。同時，他也是首位展開巡唱的MIRROR成員，首站定於3月12日在倫敦舉行，門票於1月23日公開發售，26日起作公開發售。

Ian的巡唱地點暫定有澳洲墨爾本、雪梨及澳門舉行，還有機會增加地點。他預計世界巡迴演唱會將於2025年上半年完成。至於巡唱地點會否再增加，Ian表示：「如果場地配合到，會陸續有新驚喜畀大家。」至於會否以香港做尾站，Ian說要看看大家反應，他自己則十分希望可以在香港加場。 首次開個人演唱會便擔任音樂總監的Ian， 表示想原班底進行巡唱，但音樂總監莊少榮（細榮）向來甚少跟外海場，Ian 表示好想𠱁掂對方。Fans在細榮的ig 貼文中揣測，Ian已經成功邀請世榮擔任世巡音樂總監。

Ian去年香港演唱會主題是「Tears」，用歌及故事把人生不同的眼淚呈現出來。而且香港站舞台有不少細緻位及機關，Ian 表示很想把Tears演唱會原汁原味呈現海外場，但有不少技術問題要克服。再者，這半年間Ian的Interlude五部曲已完成，mini album亦已推出，所以預計世巡會加入Interlude故事完整版，帶新鮮感給海外觀眾。而7月份Tears演唱會上十分吸睛的小背心，Ian 在記招時笑言會盡keep ，大家必定要拭目以待，看看Ian是否會把一身肌肉線條操得更fit，又會否詢眾要求加入更多火熱的跳舞元素。 縱觀過去一年，Ian在音樂事業上屢有新嘗試，在樂壇成績非常亮麗。世界巡迴演唱會亦標誌着他事業上的一個新里程碑，不單止Ian自己非常期待，相信世界各地Hellosss（Ian粉絲暱稱）都已經準備就緒，希望在自己國家一睹Ian在舞台上的風采。