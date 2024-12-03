陳卓賢成首位MIRROR開巡唱 安撫美加fans︰只要檔期配合到

陳卓賢(Ian)成為首位舉辦海外巡唱的MIRROR成員，今日(3日)於尖沙咀舉行記者會，宣布將於明年展開巡迴演唱會，將《IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT TOUR 2025》移師倫敦、墨爾本、悉尼及澳門等地，隨後亦會陸續公布其他巡唱地點。 lan今年7月在亞博連開7場個人演唱會，帶領樂迷穿梭於悲傷與希望之間的美麗世界，演唱會叫好叫座，舉辦part2之聲不絕。經過半年籌備，今日他宣告明年將帶著音樂衝出香港、走到更遠的地方，用音樂擁抱各地Hellosss眼淚。

自己開巡唱都受寵若驚 問到他是否有其他驚喜給fans，他表示陸續有來！他稱其實是fans給禮物，因為是大家喜歡7月的個唱，才換來今次開巡唱的機會，自己得知消息時，也有些受寵若驚。提到他是首位MIRROR舉行海巡唱，是否代表他在MIRROR當中最勁的一位，他從不覺得12位成員要比較及分第幾位。他表示一直以來都是做好自己，很開心有這個難得機會將個唱帶到不同地方，他表示個唱內容會再作調整，希望可以整個班底出發，但坦言仍需很多東西需要配合。 知道美加fans心意盼可配合 問到是否會考慮美國、加拿大開騷，他表示過去都收到當地fans的訊息，但要看檔期、場地等配合，自己亦都希望有新的驚喜再帶給大家。問到有沒有那一站最期待，他表示每一站都很期待，反而最期待可以與當地fans見面。他透露巡唱預計明年年頭開始，但確實日子仍有待落實。他稱已經開始跟監製商討巡唱內容，自己盼可以將新舊元素融入，為海外fans帶來新鮮感。

最想莊少一齊出發 談到監製莊少榮因怕長途機，可能未能隨團出發，他表示會努力𠱁對方。Ian指細榮是一位他很信任的朋友、前輩、監製，若能邀請到他一齊出發，他會大感安心，自己真的很想每一站都有細榮。 他稱因為舞台裝置限制，未必可以完全將香港的演出在海外場次呈現，他說︰「除了有些本身大家或團隊覺得精彩的東西會保留之外，另外還會加些新衣進去，讓大家有些新鮮感。」至於是否會在巡唱穿上更低領的背心，他笑謂盡量。問到屆時會否為巡唱寫歌，或加入新的作品，Ian說︰「會啊！其實自己有保持寫新歌，依家都有做下年嘅歌，而且櫃桶有很多Demo，希望下年Tour之前會有新歌出道，令表演更多面、更全面、豐富。」

香港作尾站盼有新內容 他稱很希望在香港舉行巡唱的尾站，但要待公司安排。他說︰「如果有一個新的故事、新的舞台，有些訊息我想帶給大家，就會這樣做。當然我自己很想在香港再舉行演唱會，但前提是自己要再多好作品，當然大家要喜愛看這個表演。如果回到香港可以再開一場是好的，但看看大家是否支持。」 至於是否出專輯，他就扮唔知，只謂聖誕會有份禮物給大家。他坦言今年是很夢幻的一年，並稱會有接二連三會有好消息給大家。他再次表示巡唱並不是自己一早計劃，但相信是自己做好了崗位，隨遇而安，就會遇上一個很好的安排。