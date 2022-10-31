陳卓賢搞盡腦汁瞓身做歌 包辦曲詞編監唱曾感迷失

MIRROR成員陳卓賢(Ian)最新歌曲《地球上的最後一朵花》今日出爐，他希望透過歌曲喚起大家環保愛地球訊息，真的不要剩下一朵花才學會珍惜不捨。今次他一人分飾五角，一手包辦作曲、填詞、編曲、監製及主唱。製作過程雖然十分辛苦，更一度感到迷失，但看到成品的那份滿足感，令Ian難以用筆墨去形容。

Ian說︰「今次《地球上的最後一朵花》錄咗兩個Session，要兼顧好多嘢，除咗前期創作，仲有一啲後期嘅嘢，用好多時間同精力，亦因為準備時間唔算好充足，錄完後即時做好多Tuning （調音）嘅工作，喺製作時會有一兩個Moment（時刻）自己陷入咗迷宮之中，因為自己監製，又要判斷每個Vocal要點樣處理，又要揀Take，再作調整，長期喺錄音室時，會有一兩個短暫Moment迷失方向。」雖然Ian要搞盡腦汁瞓身做歌，但他坦言十分享受整個製作過程。他續道：「一路錄一路跟住揀Take再Edit（編輯），但見到首歌一步一步咁出嚟，過程雖然辛苦，但係係幾開心！」