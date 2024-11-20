陳卓賢新歌MV化身玩偶熊仔 年度企劃最終回故事揭盅

MIRROR成員陳卓賢(Ian) 今年以故事串連推出的單曲，來到最後一首作品《玩偶奇遇記》，終揭曉他在故事中所飾演的主角，原來是一隻玩偶熊仔，他更投射自己的個性到這隻玩偶熊仔身上。 去年年尾開始，Ian便開始構思創作一個故事，並透過歌曲及MV呈現出來，Ian說：「我喺上年年尾開始構思同創作今年呢五首歌，但歌曲、故事劇情，以至MV細節，都係一路製作一路微調，而主角其實係一隻熊仔，喺每個章節都有熊仔出現。」玩偶熊仔見證著一段愛情的開始、發展到終結，隨後亦有他自身的經歷，不過熊仔既無話語權，亦未能表達自己的意願。

何會揀選玩偶熊仔做故事主角呢？Ian解釋道：「因為人畜無害，同埋好似好多公仔都係熊仔，大家可能好多時會忽略咗佢，覺得佢嘅存在係理所當然，睇呢個故事嘅時候，亦唔覺得隻熊仔係關事，純粹係好表面覺得熊仔係定情信物，見到熊仔就好似見到你嘅另一半，但慢慢就帶出比較深層嘅意思，緊扣返主題：其實熊仔喺MV裡面有唔同形態出現，亦都係代表每一種心情，不過熊仔有很多無能為力嘅事，譬如佢都好鍾意主人，但言語上、肢體上都表達唔到自己。」

透過今年這個故事，到《玩偶奇遇記》將故事揭盅，Ian最希望能給大家一點提醒，Ian說：「呢一連串故事，希望可以提醒大家，其實生活上唔係所有嘢都理所當然，可能有時要諗闊少少諗遠少少，所有嘢得來不易，要多啲喺唔同角度去諗。」Ian透露，玩偶熊仔亦是他個人的個性投射，說：「我都係一個唔太會表達自己嘅人 ，所以出一個咁嘅故事，睇下會唔會都有啲有共鳴嘅朋友。」 Ian又相信，萬物皆有生命，亦有思想，千萬別漠視他們的感受。他說：「〈鑿〉裡面小女孩擁有一隻熊仔，佢冇諗過熊仔其實有佢自己嘅思想，喺小女孩心目中純粹係好簡單嘅物件存在喺佢生活。其實我哋喺日常生活中，忽略咗身邊好多大大小小嘅人或物件，我嘅歌好似《留一天與你喘息》裡面嘅石頭有生命、《地球上的最後一朵花》嘅花又有生命、《鯨落》嘅鯨魚都係有生命，但大家唔好忽略咗，佢哋亦都係有自己嘅思想。」