陳卓賢未受雪藏報道影響 經理人花姐︰流言蜚語在智者耳中消失

MIRROR成員陳卓賢（Ian）向來外表斯文，今日有報道指他經常「黑面」，並因脾氣問題遭公司「半雪藏」。報道指他態度差、經常向合作夥伴發脾氣，又曾跟女友盧慧敏在化妝間發生爭執，而在去年MIRROR拍攝團歌《WARRIOR》MV時，Ian發現隊友穿錯其歌服而即場發脾氣，更一度將歌服掟落地，場面尷尬。報道指Ian向朋友訴苦，遭公司冷待，公司偏心將資源集中在姜濤及盧瀚霆（Anson Lo）身上。

該報道又指事件驚動公司高層，對Ian的態度大感不滿，並決定將Ian「半雪藏」，冷待其新歌宣傳，又削減他在劇集《季前賽》的戲分，由Edan補上成主角」。經理人花姐今日在IG限時動態上載了一張圖片，相中寫上: 「GOSSIP DIES WHEN IT HITS A WISE PERSON'S EARS GAME OVER. （流言蜚語在智者的耳中消失，遊戲結束）」的字句，借圖片否認傳聞。

至於當事人Ian，則在自己IG限時動態上載灰底白字的圖片，上面寫：「You won't always be motivated, so you must learn to be disciplined.（你不會總是有動力，所以你必須學會自律）」以《卓賢語錄》擊退不實報道，一班Hellosss（Ian粉絲稱呼）當然選擇相信及支持偶像，而Ian則未有受到「傳聞」影響，還上水回應Hellosss所指的「陳總想念Helloss」，Ian更sweet爆寫：「依個唔係傳言」。