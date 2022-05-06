陳卓賢為《季前賽》煞科撞正MV首播 《Got U》公開24小時速破1M

MIRROR成員陳卓賢（Ian）昨日推出2022年第二首派台歌《Got U》，於各大音樂平台上架即名列前茅，而MV昨晚9時在YouTube上公開後，約20小時已達90萬點擊，只用了24小時便破100萬次收看紀錄，比起其今年頭炮單曲《留一天與你喘息》MV的29小時更快突破100萬大關，而MV推出後，舉辦「全球百大俊男美女2022」的美國網站TC Candler都在Hellosss召喚下在YouTube上留言：「A very peaceful song, beautifully performed」，對Ian新歌讚不絕口。

港隊教練親自揀卒

《Got U》繼續是由Ian親自作曲，還首度與T-Ma合作編曲部份，而在MV昨晚首播前，Ian在自己的IG限時動態貼出由歌迷會準備的便當及生果杯，原來MV首播之時，Ian正為ViuTV新劇《季前賽》拍煞科戲。據知，昨晚的煞科戲是在上水一個室內體育館取景，拍攝劇情內容講述兩隊比賽，港隊教練到場睇比賽揀卒，Ian今次扮演一個球技了得但不受隊友歡迎的球員，現場就找來幾十位歌迷以臨記身份扮演觀眾，可是拍攝進度超時至晚上11時許，有現場人士指，一班粉絲還準備了蛋糕賀Ian順利煞科。