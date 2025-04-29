陳卓賢獲朝偉嘉玲青雲和善眼神鼓勵 讚前度盧慧敏唱歌好聽對合作持開放態度

MIRROR成員陳卓賢(Ian)今日以一身夏日短褲look現身尖沙咀，出席品牌活動，他受訪時笑言要解放一對「飛毛腿」，他表示平日出街都夏天都愛倚短衫短褲出街，但就甚少穿人字拖，「啲腳趾比較怕醜，尊重佢哋，唔想曝光太多，比較低調。」對於露腳毛短褲look，他笑言，「呢排天氣潮濕，畀對美腿出嚟吹吹風。」這身打扮讓他回想校園打沙排的日子。



談到日前出席金像獎頒獎禮感受，Ian深感榮幸又開心，他回想MIRROR曾於2019年行紅地毯，但沒有參加頒獎禮，「今次的參與感好大，身處其中覺得電影圈咁大盛事可以參與，已經好榮幸。」他表示沒有特別集郵，但等候出場演唱《久別重逢》時，與前輩有眼神交流，「我同梁朝偉、劉嘉玲和劉青雲對到眼，佢哋望住我感受到一種鼓勵，即刻打冷震，因為佢哋好和善。」 對於未能奪獎，他表示可獲提名已是大鼓勵，接拍時也沒有特別想獲獎，亦希望日後能參與更多電影拍攝。他自言很貪心，希望可以跟不同電影圈前輩學習。

衛詩雅拎影后Ian面露尷尬 提到當日衛詩雅獲影后時，要在他身旁經過，Ian行前又行後，好像不知如何是好，狀甚尷尬。Ian直言有不少人tag他看回相關片段，表示當下想讓位予衛詩雅行出去，於是企後少少，但沒料到她要跟身後的人擁抱，自己又要企前些，於是搞到不知怎算，「希望無阻到Michelle前輩、阻到人同鏡頭，有人tag我，但我唔敢睇，好尷尬。」