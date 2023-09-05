陳卓賢率先透露新歌歌詞 密密出歌向唱作人進發

MIRROR成員陳卓賢(Ian)今年密密出歌，1月先推出《再見寧靜海》、4月推出《抱抱無尾熊》、5月為AP潘宇謙作了首《天黑時想跟你到白頭》，7月再出《擁抱後的歌》，踏入9月則公布Hellosss期待以久的國語歌，如今他又貼圖大晒新歌歌詞，預告新歌很快便會面世。

今年Ian推出的歌曲，均有參與幕後部份，他早前在電台透露希望在年底前再推出多三、四首歌，並稱每當有歌曲推出時，他已為下一首歌做準備，更有不少demo待合適時機推出。Ian有望在年底憑住多首作品衝擊唱作人金獎，明年他的個唱亦可以全用自己的作品，不用翻唱別人曲目。