陳卓賢率先透露新歌歌詞 密密出歌向唱作人金獎進發

MIRROR成員陳卓賢(Ian)今年密密出歌，1月先推出《再見寧靜海》、4月推出《抱抱無尾熊》、5月為AP潘宇謙作了首《天黑時想跟你到白頭》，7月再出《擁抱後的歌》，踏入9月則公布Hellosss期待以久的國語歌，如今他又貼圖大晒新歌歌詞，預告新歌很快便會面世。
今年Ian推出的歌曲，均有參與幕後部份，他早前在電台透露希望在年底前再推出多三、四首歌，並稱每當有歌曲推出時，他已為下一首歌做準備，更有不少demo待合適時機推出。Ian有望在年底憑住多首作品衝擊唱作人金獎，明年他的個唱亦可以全用自己的作品，不用翻唱別人曲目。
新歌係失戀情歌？
Ian上午現身機場拍攝宣傳影片，晚上分享在張敬軒的錄音室埋首製作的黑白照，入面其中一張細圖則是新歌歌詞，隱約見到以下字眼︰「仍在窗邊 一張相得妳共我；仍在腦內 只得那段歌；仍在翻滾的痛楚……變化，浸染於奈何……在心間，當初的歡笑略過……在眼眸繼續重播……獨會治療我……只得那最後燃盡煙火；事實是無去路無退路都愛著你；現實是時與地 人與物也沒運氣……」
不過，最多人留言的是非常關心Ian有沒有交電費，由於過去Ian在ig拍唱歌片時都近乎全黑，不但粉絲，就連張敬軒亦曾表示擔心對方是否無錢開燈。今次去到張敬軒的錄音室，又因為貼出黑白照，貫摸黑作風，有網民留言道︰「陳，就算你無交電費我都愛着你。」亦有人指Ian不開燈是為了省點錢到軒仔的錄音室。