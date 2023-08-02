陳卓賢現身商台近百Hellosss守候 Ian為fans拾回大頭扇勁窩心

MIRROR成員陳卓賢(Ian)今日到商台宣傳其新歌《擁抱後的歌》，近百Hellosss無懼30多度高溫在電台門外守候。電台員工為免fans中暑，更送上樽裝水給Hellosss們，而且派給他們的水更是Ian近日做代言的品牌，認真貼心。

同張敬軒係交心對象

Ian在訪問中表示自己預視到今年會頻頻上節目，「我依家已經為下一首歌錄音，拍定mv，希望過一陣再上嚟，暫時係3首，手頭上仲有幾首，target今年出5、6首。」他表示《擁抱後的歌》是去年年尾創作，其餘作品都是今年才寫，自己手頭上有不少作品，正等候適合的時機再派台。他表示自己比較內向，平時很少跟家人或朋友講私人事，近年學會與自己對話，反而了解自己更多，同時也會透過作品抒發出來。

他稱自己不想身邊人擔心，就算遇到問題都會笑面迎人，其實自己未能處理，長期抑壓，而過去幾年也遇上情緒問題，他說︰「突然去到一個點係唔需要去呈強，其實同朋友講一講係會舒服啲。(傾訴對象呢？)張敬軒同AP，唔知點解係呢兩位，係好快同佢哋有互訴心聲嘅信任。」