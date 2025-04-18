熱門搜尋:
復活節2025 SIERRA SEA 特朗普關稅戰 網上熱話 DSE 2025 新店關注組 姜濤 健身 行山路線 二手樓 好去處 消委會 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-04-18 19:30:06

陳卓賢生日澳洲過 Jeremy被指抄歌：評論唔到

分享：
陳卓賢生日澳洲過 Jeremy被指抄歌：評論唔到

陳卓賢大讚家姐細佬好得意。 (娛樂組攝)

adblk5

MIRROR成員姜濤和陳卓賢出席海洋公園「家姐細佬後援會成立典禮」及睇熊貓。二人更即場首唱後援會主題曲《抱抱大熊貓》，由陳卓賢親自作曲。他們又大玩遊戲，並即場用毛巾摺成可愛的兔仔。二人的fans club各自捐出 38萬予海洋公園作為飼養大熊貓。

姜濤和陳卓賢出席海洋公園「家姐細佬後援會成立典禮」。 (娛樂組攝) 陳卓賢6月舉行澳洲巡唱，屆時可以跟當地fans一齊過生日。 (娛樂組攝) 陳卓賢6月舉行澳洲巡唱，屆時可以跟當地fans一齊過生日。 (娛樂組攝)

陳卓賢大讚家姐細佬好得意，並指自己比較似細佬，又提到早前牠們打筋斗的影片好有趣，笑謂筋骨硬，難再像以前可以打到後空翻或側手翻。他說：「將來如果練得返，又可以配合到音樂可以考慮一下。」談到他的澳洲巡唱，他指會在6月舉行，屆可以跟當地fans一齊過生日，是個難忘回憶，並謂會稍稍修改，令大家有新鮮感。

adblk6

對於李駿傑（Jeremy）推出的新歌 《 Tie Me Now》，被指有抄襲韓團 Stray Kids歌曲 《Red Lights》之嫌，lan表示因沒有聽過以上歌曲，所以不便評論。他又指自己的的《Got U》 也曾因開首的結他和弦而引起抄襲之嫌，但某一類的曲風定必有相關的音調。他說：「作為一個創作人要聽多啲歌，為咗避免自己寫出嚟嘅歌同某一啲旋律相似。自己寫歌都試過某一啲位同某首歌相似，我意識到時候，我即刻改咗佢。」他表示不評論，盼望大家深入了解再作評論。

陳卓賢拒絕評論Jeremy被指抄歌一事。 (娛樂組攝) 陳卓賢拒絕評論Jeremy被指抄歌一事。 (娛樂組攝) 姜濤和陳卓賢即場首唱後援會主題曲《抱抱大熊貓》。 (娛樂組攝)

限時早鳥優惠 火速訂位 | am730母親節溫馨晚宴 $5000福袋等你拎!

ad