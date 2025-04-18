陳卓賢生日澳洲過 Jeremy被指抄歌：評論唔到

陳卓賢大讚家姐細佬好得意，並指自己比較似細佬，又提到早前牠們打筋斗的影片好有趣，笑謂筋骨硬，難再像以前可以打到後空翻或側手翻。他說：「將來如果練得返，又可以配合到音樂可以考慮一下。」談到他的澳洲巡唱，他指會在6月舉行，屆可以跟當地fans一齊過生日，是個難忘回憶，並謂會稍稍修改，令大家有新鮮感。

對於李駿傑（Jeremy）推出的新歌 《 Tie Me Now》，被指有抄襲韓團 Stray Kids歌曲 《Red Lights》之嫌，lan表示因沒有聽過以上歌曲，所以不便評論。他又指自己的的《Got U》 也曾因開首的結他和弦而引起抄襲之嫌，但某一類的曲風定必有相關的音調。他說：「作為一個創作人要聽多啲歌，為咗避免自己寫出嚟嘅歌同某一啲旋律相似。自己寫歌都試過某一啲位同某首歌相似，我意識到時候，我即刻改咗佢。」他表示不評論，盼望大家深入了解再作評論。