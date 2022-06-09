陳卓賢生日驚喜現身 歌迷塞滿九展與Ian慶祝

今日是MIRROR成員陳卓賢(Ian)29歲生日，他的粉絲Hellosss由上星期五(3日)開始，在九展舉行Ian生日慈善展覽。日前官方在社交平台宣布，今日下午5時會開直播，而在九展的Hellosss將透過大熒幕與海外的粉絲一齊切蛋糕。當時已有傳Ian會參與直播，但沒想到Ian竟然驚喜現身會場，與在場大批歌迷一齊切蛋糕及影大合照。

由於同日有特別版的應援物品出售，據了解，限定物品只得609個，大會於早上9時開始派籌，有粉絲於今早7時已抵達會場排隊，並成功取得購買籌號。及至下午4時，整個九展都企滿參與今次切蛋糕活動的粉絲。Ian原先在大銀幕跟大家打招呼，未幾他在歌迷會的工作人員陪同下，步入廣場中間位置，並與現場的粉絲打招呼，全場瘋狂尖叫。

Ian肉緊許願

Ian感謝粉絲為自己舉行的大小生日應援和慈善活動，其後更親身出現於會場，即時引起在場粉絲哄動。Ian出場後，跟在場粉絲打招呼並謂︰「Hello！大家好！多謝大家！好耐冇見，大家好嗎？」之後全場歌迷一齊合唱生日歌，Ian表示非常開心，「我都要冷靜少少，都唔知講咩好，I love you guys！我都祝大家身體健康！多謝大家一直陪伴，我會繼續做好啲！」

接著Ian許願，再用手撥熄蠟燭，並跟現場粉絲大合照。大會司儀亦向他送上早前由69位粉絲助養毛孩的生日相簿。Ian離開前，在「留一天與你合照拼圖」前拍照，完成現場一幅由超過3,000張粉絲照片拼製而成的超巨型大合照，為活動劃上完美句號。