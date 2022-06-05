陳卓賢生日｜Hellosss發起毛孩助養計劃 本地插畫師繪Ian壁畫贈興

MIRROR成員陳卓賢(Ian)於本周四(9日)生日，粉絲Hellosss為他舉辦多個生日應援，全部以慈善為主，世界各地的Hellosss亦都響應主題，在自己所居住的國家，舉辦不同種類的慈善及義賣活動，讓多間機構受惠。 Hellosss除了在九龍灣國際展貿中心舉行為期十天的Ian生日慈善展覽，歌迷會昨日還派出Hellosss同伴義工隊，參與保護遺棄動物協會(SAA)舉辦的賣旗日，在屯門、大埔、荃灣及將軍澳賣旗，活動收益將全數撥作支付會內動物診金及醫療費用。

69隻 毛孩助養計劃 今日歌迷會還與SAA合辦「SAA x Hellosss毛孩助養計劃」。是次活動由SAA派出義工到九展設置一日限定的助養站，配合Ian在6月9日生日，安排69隻毛孩供在場人士助養。現場所見，下午時份已有過半的毛孩已獲助養，及至傍晚，69隻毛孩全獲助養。成功申請成為助養者，除了可以得到SAA定期提供的毛孩最新消息外，還可以在歌迷會準備的助養計劃生日相簿上簽名留念。而該相簿是歌迷會送給Ian的其中一份生日禮物，相當別出心裁。