陳卓賢生日｜Hellosss發起毛孩助養計劃 本地插畫師繪Ian壁畫贈興

MIRROR成員陳卓賢(Ian)於本周四(9日)生日，粉絲Hellosss為他舉辦多個生日應援，全部以慈善為主，世界各地的Hellosss亦都響應主題，在自己所居住的國家，舉辦不同種類的慈善及義賣活動，讓多間機構受惠。
Hellosss除了在九龍灣國際展貿中心舉行為期十天的Ian生日慈善展覽，歌迷會昨日還派出Hellosss同伴義工隊，參與保護遺棄動物協會(SAA)舉辦的賣旗日，在屯門、大埔、荃灣及將軍澳賣旗，活動收益將全數撥作支付會內動物診金及醫療費用。
69隻毛孩助養計劃
今日歌迷會還與SAA合辦「SAA x Hellosss毛孩助養計劃」。是次活動由SAA派出義工到九展設置一日限定的助養站，配合Ian在6月9日生日，安排69隻毛孩供在場人士助養。現場所見，下午時份已有過半的毛孩已獲助養，及至傍晚，69隻毛孩全獲助養。成功申請成為助養者，除了可以得到SAA定期提供的毛孩最新消息外，還可以在歌迷會準備的助養計劃生日相簿上簽名留念。而該相簿是歌迷會送給Ian的其中一份生日禮物，相當別出心裁。
皮忠繪畫 Hellosss填色
此外，本地插畫師皮忠應Hellosss邀請，在上環一外牆繪畫了一幅有Ian頭像的生日卡，多位Hellosss幫手填上顏色。由於過去數天不時下驟雨，令皮忠的繪畫難度增加，幸好最後如期於今日下午完成。
雖然Ian近日工作繁忙，但他也留意到Hellosss準備的不同應援，不停在其個人IG限時動態轉載。歌迷會負責人表示，今次Ian的生日應援活動用了兩個月時間去籌備，見到這幾日整個九展都擠滿支持Ian的粉絲大感開心，希望今次活動可以讓大家更深入了解Ian。他們又表示，知道Ian其中一個心願是希望Hellosss開心快樂，他們也希望Ian同樣開心快樂。