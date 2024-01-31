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娛樂
2024-01-31 17:36:59

陳卓賢繼姜濤之後有政府任務 頂替After Class由Ian夥拍羅淑佩做禁毒大使

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陳卓賢有望成禁毒大使？

MIRROR成員姜濤早前獲政務司司長陳國基之邀任「共創明『Teen』計劃」畢業典禮表演嘉賓。陳卓賢(Ian)亦有望獲邀任政府宣傳大使。立法會議員何敬康建建議安排Ian跟著名「Hellosss」房屋署署長羅淑佩一齊合作做青少年禁毒大使。

保安局局長鄧炳強表示會採用青年人更易接受的方式宣傳，並提起保安局的禁毒大使「冬冬」（Agent Don't）和「希希」（Agent Hope，他說︰「我哋都有吉祥物，叫冬冬，希希㗎，但可能呢兩個就無MIRROR咁出名啦，無多人識啦，但都係想用年輕人較易接受嘅方式進行禁毒工作。」

保安局禁毒處吉祥物「冬冬」同「希希」

保安局禁毒處吉祥物「冬冬」同「希希」

羅淑佩是有名的「Hellosss」。

After Class曾幫手宣揚禁毒資訊

過去政府都邀不同藝人擔任禁毒大使宣傳，前年政府在電視城錄製 大型禁毒宣傳節目《SHOW出脫毒新作風》，並安排草蜢、林奕匡、黃妍、炎明熹、姚焯菲、鍾柔美、詹天文、冼靖峰、張馳豪及多位藝員表演宣傳，同時介紹禁毒大使「冬冬」（Agent Don't）和「希希」（Agent Hope）。根據官方介紹，「冬冬」象徵「Don'ttake，即「唔Take嘢」（拒絕毒品），而「希希」則象徵對正向人生的「希」望 他們的招牌擊拳動作，象徵着「向毒品說不」的力量和決心

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2022年有姚焯菲、鍾柔美等人宣揚禁毒消息。

2022年政府舉行大型禁毒show。

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