陳卓賢繼姜濤之後有政府任務 頂替After Class由Ian夥拍羅淑佩做禁毒大使

MIRROR成員姜濤早前獲政務司司長陳國基之邀任「共創明『Teen』計劃」畢業典禮表演嘉賓。陳卓賢(Ian)亦有望獲邀任政府宣傳大使。立法會議員何敬康建建議安排Ian跟著名「Hellosss」房屋署署長羅淑佩一齊合作做青少年禁毒大使。

保安局局長鄧炳強表示會採用青年人更易接受的方式宣傳，並提起保安局的禁毒大使「冬冬」（Agent Don't）和「希希」（Agent Hope），他說︰「我哋都有吉祥物，叫冬冬，希希㗎，但可能呢兩個就無MIRROR咁出名啦，無多人識啦，但都係想用年輕人較易接受嘅方式進行禁毒工作。」