陳卓賢自爆日本之旅與AK同房 貼Tiger自拍照稱向《少年賭神》高傲致敬

MIRROR成員陳卓賢日前推出新歌《Distance》，不用兩日便破百萬點擊，Ian得知消息之後，便在IG限時動態出PO多謝大家的支持。有粉絲把數十個BABY AK重重圍住一個BABY IAN，並留言說︰「咁多老闆(AK暱稱)圍住咪好嘈囉！」Ian回應說「玻璃都裂」。其後有另一粉絲把Ian這則限時動態截圖，並分享至他們的TG群組，留言表示幻想Ian與AK從日本回港後隔離的情況，沒料到Ian竟回覆︰「唔使想像，事實就是如此，我準備耳塞了！」

AK 磨牙鼻鼾打孖上

MIRROR將於下月到日本東京出席Summer Sonic音樂節，回港後他們要接受七日在酒店隔離，Ian這個回應暗示自己屆時將與AK同房。回想起2019年，MIRROR到台灣拍攝MV，與AK同房的Ian曾說過︰「AK瞓覺原來會磨牙！我本身已預佢一定會扯鼻鼾，但冇諗過扯鼻鼾同磨牙打孖嚟，估唔到佢瞓覺都咁嘈，搞到我都冇乜點瞓！」難怪他要用「玻璃都裂」、「準備耳塞」去表達AK發出的噪音。

Tiger向《少年賭神》致敬

此外，Ian昨日與隊友一同出席第40屆香港電影金像獎頒獎典禮，有粉絲留意到他的頭髮長了，並讚他有型有款，Ian搞笑說︰「大家鍾意我長頭髮，我留個Tiger嘅髮型好無？」Tiger回覆︰「我實撐你㗎，大佬！」沒想到的Ian竟貼出Tiger的自拍照，並留言寫道︰「致敬少年賭神 高傲」，令不少網民笑爆。