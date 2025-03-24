陳卓賢自認悲觀性格 凡事作最壞打算

陳卓賢Ian剛剛於3月12日在倫敦溫布萊完成了《Ian Chan Tears In My Sight Solo Concert Tour 2025》世界巡迴演唱會第一站。小休後返港隨即於上星期五推出本年度第二首個人單曲《悲觀主義》。今天中午立即親身到電台節目宣傳新歌，「勤力賢」絕非浪得虛名。大批hellosss（Ian粉絲暱稱）為歡迎偶像世巡回港，兩日前已在電台外守候。

新歌《悲觀主義》依然是Ian自家作曲，製作班底是熟悉的臉孔，填詞陳詠謙，編曲黃兆銘，監製陳考威。繼1月份推出《NPC的一場意外》後，相距不足50日 ，便推出《悲觀主義》，效率奇高。Ian透露因為今年工作編排緊密，除了世巡之外，更有Mirror小組concert，所以自己個人單曲要把握時間推出，預計今年會與去年一樣，推出4-5首作品，亦會有crossover的小驚喜，至於詳情就要賣關子了。 Ian在節目中分享《悲觀主義》是一首關於無力感的創作。他坦然承認自己是一個悲觀的人，「每件事我都會作最壞打算，但細心諗一諗，這種「最壞打算」也不是壞事，當最壞的事降臨時也不會手足無措。」他表示創作《悲觀主義》時圍繞着「無力感」，與填詞人陳詠謙商討後，決定把這種無力感放在愛情上去表達。

Ian分享在錄音的時候喜歡關燈，一個昏暗的環境有助他更佳地表達感情，與黃兆銘商討編曲的時候，是十分仔細地考慮用什麼樂器、真鼓聲的質感還是假鼓聲的孤寂、錄音時用胸腔共鳴還是用一把溫柔的聲音去演繹……等等，務求做到有一種空虛冇力感覺，令聽眾容易產生共鳴。 Ian希望自己的歌曲可以陪伴大家，他說︰「我唔知幾時會失去關注度，但我希望我的歌曲能夠帶給大家一點訊息，在大家失意的時候作為一個陪伴。」果然是悲觀底。主持問Ian「What hold you back 」，Ian想了一想，「可能係社會，入行之後見識世界其實好大，自己好渺小，好多嘢都唔能夠控制，冇咗以前年輕時候嘅自信同傲氣。」

Ian今年創作的歌曲都會以自己對人生看法為主題，Ian同時認為自己是叛逆的人，他說︰「我是喜歡在限制中衝破框框，但出來工作後，更尖銳的棱角也會被磨平，唯一剩下的掘強便在作品中呈現」。英國世巡後，Ian留在當地與家人短聚，英國的生活啟發了Ian對人生有更深的思考，「我以前比較着眼現在，很少想將來，但在英國的時候，放下了忙碌的生活，我好認真地想將來我可以怎樣。」「我真係諗到一啲關於歌詞嘅創作，希望有機會可以推出同大家分享。」 最後Ian透露今年會專注音樂發展，暫時計劃之內沒有參與劇集演出，但Ian說希望有機會再參與電影拍攝，什麼角色他都想嘗試。除了推出個人單曲及世界巡迴演唱會之外，他希望能夠推出大碟，他理想中的大碟是以新歌為主，至於是否能夠成功出碟，就要交由公司決定。至於世界巡迴演唱會第二站澳洲，詳情將會很快公佈，但Ian說基於檔期關係，暫時沒有美加場次的計劃，世巡後如再在香港開個唱，將會是全新的演唱會。