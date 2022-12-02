陳卓賢自認高敏曾用凍汽水敷面 做生意不求賺大錢

MIRROR成員陳卓賢(Ian)日前到電台接受Do姐鄭裕玲訪問，Do姐透露Ian影合照時未有除口罩，因為皮膚敏感，繼而令她非常關注Ian的健康。Ian直認是高敏體質，尤其是聲音，與家人食飯時，因有不少小朋友，而他們都是尖叫式打招呼，會令他頭痛一晚，所以要自備耳塞。

凍汽水舒緩敏感

他又提到拍戲難免因為環境等因素，令到他的皮膚敏感，所以他會把一些面膜放在雪櫃，有次更試過用雪凍的汽水敷面。Ian說︰「之前做嘢會成日雪凍一罐罐汽水，有次姜濤見到問我咩事，我話牙痛佢又信，哈哈！敷完會好啲！」Do姐問到Ian是否易出汗，他說不是，就算其他成員跳舞跳到成件衫濕透，而他也沒有甚麼汗，他坦言要去檢查身體，因為未能排汗，但自覺身體沒有甚麼大問題，更自認很捱得，「叫我長時間做嘢係OK！」