陳卓賢自認高敏曾用凍汽水敷面 做生意不求賺大錢

MIRROR成員陳卓賢(Ian)日前到電台接受Do姐鄭裕玲訪問，Do姐透露Ian影合照時未有除口罩，因為皮膚敏感，繼而令她非常關注Ian的健康。Ian直認是高敏體質，尤其是聲音，與家人食飯時，因有不少小朋友，而他們都是尖叫式打招呼，會令他頭痛一晚，所以要自備耳塞。
凍汽水舒緩敏感
他又提到拍戲難免因為環境等因素，令到他的皮膚敏感，所以他會把一些面膜放在雪櫃，有次更試過用雪凍的汽水敷面。Ian說︰「之前做嘢會成日雪凍一罐罐汽水，有次姜濤見到問我咩事，我話牙痛佢又信，哈哈！敷完會好啲！」Do姐問到Ian是否易出汗，他說不是，就算其他成員跳舞跳到成件衫濕透，而他也沒有甚麼汗，他坦言要去檢查身體，因為未能排汗，但自覺身體沒有甚麼大問題，更自認很捱得，「叫我長時間做嘢係OK！」
最愛獨處
Ian又提到很愛躲起來，特別害怕節日出街，因此放假會盡量留在家中，熱愛網上購物，在家中食東西及聽歌、寫歌。他表示很愛獨處，並稱試過一個人食飯、睇戲也不覺有任何問題。他指MIRROR隊友都知道其性格，有時見到他坐在一旁便不會打擾，當他想加入一齊傾偈時，隊友們也會很歡迎。他續提到參加《全民造星》時，甚少說話，因而予人經常生氣的感覺，他笑言其實很多時是在想剛才吃的東西很美味。
做生意求滿足感
Ian本身擁有自己的品牌，Do姐問他經營生意之道，他表示沒有想過要賺錢︰「我係諗做呢件事會唔會做到對人有益，『利他』效果，人哋鍾唔鍾意、欣唔欣賞，而大家又好鍾意你啲嘢，自己又會感到好開心，咁樣對自己係長遠啲，滿足感多啲。」他指若然今天賺了一舊錢，那麼明天又要怎辦，認為數字是無窮無盡，所以內在感覺較重要。他表示自己沒有太著重成本計算，笑言不是一個供人參考的營商例子。