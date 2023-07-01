陳卓賢遊生日展覽滿場飛 興奮打卡在電梯上上落落

為慶祝陳卓賢(Ian)30歲生日，陳卓賢國際歌迷會(香港)在銅鑼灣時代廣場2樓及5樓舉辦「伊人森弘@Ian’s Asteroid 1609」展覽，而剛病愈的Ian趁本月30日展覽結束前，於上周五晚時代廣場關門後，由工作人員陪同下到展場參觀，日前，Ian在IG出po，上載多張參觀展覽的相片，並留言3個感恩：「多謝用心製作的團隊 多謝細心欣賞的各位」。

昨日，是展覽的最後一天，歌迷會在社交網派福利貼出更多當日Ian 突襲展覽館的照片，相中見Ian 四圍打卡，又在兩條貼滿他肖像的電梯上上落落，相當興奮，隨後，Ian 分別在結他及佈景板上簽名，並與Q版公仔合照，非常可愛。

歌迷會在短片留言寫道：「6月的最後一天，生日展覽正式完滿結束，壽星簽收了大家送上的生日禮物了！謝謝陳卓賢，為所有人帶來如此美妙、如此富有藝術感的音樂作品。感謝大家每次都帶著興奮心情打卡，興奮地離開百般不捨，但 有過就夠，我們與你，都有過共同回憶了，明年再見。」他們再次為Ian 送上祝福：「最高藝術品其實是我們的陳卓賢，再次祝lan 生日快樂，開開心心，身體健康有更多好作品，更多演出機會，更多成就解鎖，就讓我們慢慢一同累積更多回憶。」