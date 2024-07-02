陳卓賢開騷前再出虐心式情歌 再邀許恩怡合作拍MV

MIRROR成員陳卓賢(Ian)將於7月19日至25日舉行7場演唱會。正在閉關的他今日(2日)再出新歌《以孤獨命名》，描述孤獨感，回歸了Ian式的虐心情歌。 MV方面，為延續《Lost at first sight》及《Thank You Postman》 的愛情故事，Ian繼續邀請了許恩怡Natalie飾演女友，講述情侶手後重遊舊地，尋找過去二人足跡和甜蜜時光。

Ian盼歌迷好好享受 演唱會舉行在即，連月閉關的Ian也密鑼緊鼓與創作團隊作最後準備，說：「演唱會籌備至今進展順利，唯一是原來過得好快，眨吓眼原來得返兩三個禮拜就係，希望大家都會好好享受今次演唱會，好好去感受一下我哋整個團隊為大家帶嚟嘅演唱會。」Ian並希望觀眾不帶任何前設，用最放鬆的心情入場欣賞，以活在當下地去感受演唱會每一個moment。