陳卓賢開騷前再出虐心式情歌 再邀許恩怡合作拍MV

MIRROR成員陳卓賢(Ian)將於7月19日至25日舉行7場演唱會。正在閉關的他今日(2日)再出新歌《以孤獨命名》,描述孤獨感,回歸了Ian式的虐心情歌。

MV方面,為延續《Lost at first sight》及《Thank You Postman》 的愛情故事,Ian繼續邀請了許恩怡Natalie飾演女友,講述情侶手後重遊舊地,尋找過去二人足跡和甜蜜時光。