熱門搜尋:
歐洲國家盃 深中通道 多啦A夢 產後抑鬱 DSE 2024 THE SOUTHSIDE 機票優惠 的士 NOVO LAND 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-07-02 22:26:02

陳卓賢開騷前再出虐心式情歌 再邀許恩怡合作拍MV

分享：
陳卓賢再邀許恩怡合作拍MV。

陳卓賢再邀許恩怡合作拍MV。

MIRROR成員陳卓賢(Ian)將於7月19日至25日舉行7場演唱會。正在閉關的他今日(2日)再出新歌《以孤獨命名》，描述孤獨感，回歸了Ian式的虐心情歌。

MV方面，為延續《Lost at first sight》及《Thank You Postman 的愛情故事，Ian繼續邀請了許恩怡Natalie飾演女友，講述情侶手後重遊舊地，尋找過去二人足跡和甜蜜時光。

陳卓賢再邀許恩怡合作拍MV。 陳卓賢再邀許恩怡合作拍MV。 陳卓賢再邀許恩怡合作拍MV。

Ian盼歌迷好好享受

演唱會舉行在即，連月閉關的Ian也密鑼緊鼓與創作團隊作最後準備，說：「演唱會籌備至今進展順利，唯一是原來過得好快，眨吓眼原來得返兩三個禮拜就係，希望大家都會好好享受今次演唱會，好好去感受一下我哋整個團隊為大家帶嚟嘅演唱會。」Ian並希望觀眾不帶任何前設，用最放鬆的心情入場欣賞，以活在當下地去感受演唱會每一個moment

 

Ad Block

第三章談孤獨

新歌《以孤獨命名》由Ian作曲，陳詠謙填詞，歌如其名描寫孤獨的感覺，形容一對情侶對彼此沒有了耐性、沒有了真心，兩個個體的孤獨，令人聯想到了Ian過去的虐心系列情歌Ian說：「今年嘅故事第一章《Lost at first sight》形容大家一見鍾情，由陌生到一眼就認定想同對方發展嘅感覺，第二章《Thank You Postman 大家身在異地，但依然有同一顆心去維持好呢段關係，嚟到第三章關係開始出現問題，由兩個人本身好一體變番兩個個體嘅孤獨內容。」

過去Ian創作時，慣用鋼琴創作一些偏向抒情或帶點哀傷的歌，但今次《以孤獨命名》Ian選用了結他，以有忠於原有demo孤獨感覺。

陳卓賢推出新歌《以孤獨命名》。 陳卓賢推出新歌《以孤獨命名》。 陳卓賢推出新歌《以孤獨命名》。 陳卓賢推出新歌《以孤獨命名》。