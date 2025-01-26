陳卓賢首次個人巡唱首站優先購票火速售罄 Ian︰期待跟英國Hellosss見面

對於優先購票鎖情熱烈，Ian直言為處男巡唱打下強心針：「其實得悉有機會開Tour已是受寵若驚，自己一路以來盡力做好每項作品，希望將不同的訊息傳達給聽眾，感謝大家看到TEARS演唱會的用心，令我有機會到其他地方表演，所以聽到倫敦站優先購票反應熱烈真的很開心，多謝大家支持！英國是巡唱的首站，之後會陸續公佈其他地點的舉行日期，希望大家繼續支持，自己也很期待跟英國的Hellosss見面！」

身為「眼淚王子」的Ian，去年7月在亞博的7場《 IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 》中，展現全方位才華，不但唱跳俱佳，更活用舞台效果將眼淚存入作品，帶領樂迷穿梭於悲傷與希望之間，今次挾著「陳式音樂」衝出香港，身兼音樂總監的Ian，當然要搞搞新意思，並說：「今次巡唱的歌單及演出跟香港站略有不同，加上由去年7月至今也推出了一些新歌，所以目前正跟監製商討如何作出調整，以及改動的程度，最重要是配合『以眼淚命名』，緊貼TEARS這個主題，希望屆時能夠跟大家同悲同喜、同哭同笑，跟大家『同甘共苦』，一同經歷一場『淚之盛宴』！」