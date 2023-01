陳卓賢首與黃偉文合作 前年作品《伊人》獲度身訂造再填詞成新歌

踏入2023年,MIRROR成員陳卓賢(Ian)昨晚(16日)在社交平台宣布將於明天推出本年度的首支單曲《再見 寧靜海》,Ian繼續向全能型創作歌手方向進發,身兼作曲、監製兼主唱三職,並首度與黃偉文(Wyman)合作,原來兩人早於2021年10月已結緣,歌曲原名叫《伊人》,輾轉相隔1年多,Wyman特地為他重新填詞,Ian早前在IG 限時動態透露,花了近40小時錄音,並表示,「Probably my fav one so far(到目前爲止最喜歡的一首)」。