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娛樂
2023-01-17 11:16:14

陳卓賢首與黃偉文合作 前年作品《伊人》獲度身訂造再填詞成新歌

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陳卓賢首與黃偉文合作 前年作品《伊人》獲重新填詞成為新歌

陳卓賢首與黃偉文合作 前年作品《伊人》獲重新填詞成為新歌

踏入2023年，MIRROR成員陳卓賢(Ian)昨晚(16日)在社交平台宣布將於明天推出本年度的首支單曲《再見 寧靜海》，Ian繼續向全能型創作歌手方向進發，身兼作曲、監製兼主唱三職，並首度與黃偉文(Wyman)合作，原來兩人早於2021年10月已結緣，歌曲原名叫《伊人》，輾轉相隔1年多，Wyman特地為他重新填詞，Ian早前在IG 限時動態透露，花了近40小時錄音，並表示，「Probably my fav one so far（到目前爲止最喜歡的一首）」。

陳卓賢將於明天推出2023年首支派台歌《再見 寧靜海》。 Ian日前在社交平台預告出新歌。 Ian近日不時在社交平台分享工作點滴。

重新寫當下的陳卓賢

Wyman凌晨於社交平台分享與Ian橫跨逾一年的合作體驗，他寫道：「派歌前，先講個小故事。和 Ian 的初遇，本來是 2021年的 10月，那首結果沒有如期在當年年底面世的歌叫做《伊人》…… 一年後(2022年)的11月，陳先生說他終於可以錄那首歌了，我說：『這一年你在音樂上成長了那麼多，我覺得那首歌的內容和曲風，此時也許不是最能襯托出你現在的好，像一個小孩子365日後已經長高不少，去年的衣服都不再合身了，你就別穿去年那套衫出來拜年了 ⋯⋯ 不如我們重新再寫一首「當下的陳卓賢」，好不好？』結果，年廿七，我們有了這一首月球之旅。」至於原版本《伊人》，如何處理？Wyman表示，他跟Ian 說：「其實也是首好歌，你要不要暫且放進時間囊，五年後十年後再找機會唱？不，等你求婚那一天再唱也可以。」要聽《伊人》，或要再等適當時機，但新歌再見 寧靜海》則會於明天12時在商台首播，中午1時於各大音樂平台上架，MV則會於晚上8時首播。

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