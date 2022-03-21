陳卓賢《留一天與你喘息》破千萬點擊 國際歌迷會正式成立

MIRROR成員陳卓賢(Ian)於情人節當日推出歌曲《留一天與你喘息》，上架一個多月，點擊已破千萬，而Ian這首歌亦在5個音樂平台連續三個星期奪得冠軍，成績斐然。
有歌迷表示此歌在疫情嚴峻、社會動蕩的時候，為他們送上溫暖，從中得到力量。有人留言分享道︰「呢一個月真係好多謝呢首歌的出現，生活上出現太多變化，令人真係好沮喪。好似有呢首歌陪我渡過了最辛苦的日子，多謝你，陳卓賢！」、「呢首歌就比到人一種逃離人類荒謬嘅感覺，問題可能解決唔到，但聽到陳卓賢呢首歌就會覺得好溫暖，多謝陳卓賢一直用音樂比力量大家。」
Ian國際歌迷會成立
MIRROR粉絲遍布全球，世界各地當然亦有不少Hellosss(Ian粉絲暱稱)，昨日(20日)「陳卓賢國際歌迷會」網站正式推出，官方網站寫道︰「Hellosss 遍布世界各地，為凝聚各地方Hellosss 的力量更廣泛地推廣Ian，於2022年3月20日，陳卓賢國際歌迷會正式成立」並著大家要好好記住三個日子︰「0609」、「0809」、「0320」。6月9日是Ian的生日，8月9日是香港歌迷會成立日子，而3月20日則是陳卓賢國際歌迷會正式成立。Ian日前亦在其IG限時動態分享世界各地不同歌迷會為他舉辦的當地應援，多謝各地的Hellosss。