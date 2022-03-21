陳卓賢《留一天與你喘息》破千萬點擊 國際歌迷會正式成立

MIRROR成員陳卓賢(Ian)於情人節當日推出歌曲《留一天與你喘息》，上架一個多月，點擊已破千萬，而Ian這首歌亦在5個音樂平台連續三個星期奪得冠軍，成績斐然。

有歌迷表示此歌在疫情嚴峻、社會動蕩的時候，為他們送上溫暖，從中得到力量。有人留言分享道︰「呢一個月真係好多謝呢首歌的出現，生活上出現太多變化，令人真係好沮喪。好似有呢首歌陪我渡過了最辛苦的日子，多謝你，陳卓賢！」、「呢首歌就比到人一種逃離人類荒謬嘅感覺，問題可能解決唔到，但聽到陳卓賢呢首歌就會覺得好溫暖，多謝陳卓賢一直用音樂比力量大家。」