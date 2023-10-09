熱門搜尋:
陳凱港 以巴衝突 曾憲哲 Lolly Talk 江偉 施政報告2023 大閘蟹2023 網上熱話 美國冒險樂園 流感 天氣 AIRSIDE 鍾培生 綠色債券 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-10-09 18:18:40

陳卓賢10月發威頻出活動造勢 《冰上火花》主題曲由Ian唱

分享：

由Ian、AK、Lokman主演《冰上火花》將於10月30日在ViuTV播出。

MIRROR陳卓賢(Ian)AK𤒹及Lokman楊樂文主演的《冰上火花》將於本月30日至1124日晚上930分至1030分在ViuTV播出，全劇共20集。這次是ViuTV再次拍攝以運動為主題的劇集，而該時段亦是無綫台慶月，跟去年以《季前賽》對撼的部署相似。

Ad Block

AK與Ian特別為劇集練習冰球，Ian在劇中戲份非常多。

Ian唱《冰上火花》主題歌

早前ViuTV率先預告《冰上火花》將於12日舉行記招，屆時劇中一眾成員將會現身為劇集宣傳。本報收到消息，Ian將會為劇集唱主題曲，他已完成了錄音，惟歌名仍有待落實。過去Ian出席活動時，曾表示希望可以負責《冰上火花》的主題曲，甚至已向導演毛遂自薦，就連同劇的AK亦稱會幫口，希望好兄弟可以唱劇集歌。過去Ian兩首作品《正式開始》及《二期大樓》均被安排成《男排女將》及《無限斜棟有限公司》的插曲。今次他能夠成功爭取，對粉絲來說絕對是天大喜訊。

 

歌名有兩個版本

據知情人士透露，主題曲由徐浩作曲，Oscar填詞，歌詞為配合劇集內容亦都非常熱血。至於歌名則有兩個版本，分別是《活著的勳章》或《生若冰火》，兩個名字均取自歌詞其中一段「就似火 是心中的光線 燒過了風波」、「就似冰 是我始終堅壯 惡寒刺骨 都想切磋」、「活著的勳章給我標誌勇敢」，他將會在未來活動獻唱藉此為劇集宣傳。Ian曾在電台訪問提到今年會推出5首作品，儘管今次會唱劇集歌，但並不計劃派台，因此年底他還有一首作品推出，有望為他年底的樂壇成績表爭取好成績。

Ian活動周

除了12號的劇集記者會，Ian亦會聯同其他MIRROR成員出席13日的ViuTV節目巡禮，接著15號便應賽馬會邀請擔任表演嘉賓，另外於17日會到尖沙咀出席品牌活動，整個星期近乎隔日便可以見到Ian出現，人氣爆表。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受