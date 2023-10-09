陳卓賢10月發威頻出活動造勢 《冰上火花》主題曲由Ian唱

MIRROR陳卓賢(Ian)、AK江𤒹生及Lokman楊樂文主演的《冰上火花》將於本月30日至11月24日晚上9時30分至10時30分在ViuTV播出，全劇共20集。這次是ViuTV再次拍攝以運動為主題的劇集，而該時段亦是無綫台慶月，跟去年以《季前賽》對撼的部署相似。

早前ViuTV率先預告《冰上火花》將於12日舉行記招，屆時劇中一眾成員將會現身為劇集宣傳。本報收到消息，Ian將會為劇集唱主題曲，他已完成了錄音，惟歌名仍有待落實。過去Ian出席活動時，曾表示希望可以負責《冰上火花》的主題曲，甚至已向導演毛遂自薦，就連同劇的AK亦稱會幫口，希望好兄弟可以唱劇集歌。過去Ian兩首作品《正式開始》及《二期大樓》均被安排成《男排女將》及《無限斜棟有限公司》的插曲。今次他能夠成功爭取，對粉絲來說絕對是天大喜訊。

歌名有兩個版本

據知情人士透露，主題曲由徐浩作曲，Oscar填詞，歌詞為配合劇集內容亦都非常熱血。至於歌名則有兩個版本，分別是《活著的勳章》或《生若冰火》，兩個名字均取自歌詞其中一段「就似火 是心中的光線 燒過了風波」、「就似冰 是我始終堅壯 惡寒刺骨 都想切磋」、「活著的勳章給我標誌勇敢」，他將會在未來活動獻唱藉此為劇集宣傳。Ian曾在電台訪問提到今年會推出5首作品，儘管今次會唱劇集歌，但並不計劃派台，因此年底他還有一首作品推出，有望為他年底的樂壇成績表爭取好成績。

Ian活動周

除了12號的劇集記者會，Ian亦會聯同其他MIRROR成員出席13日的ViuTV節目巡禮，接著15號便應賽馬會邀請擔任表演嘉賓，另外於17日會到尖沙咀出席品牌活動，整個星期近乎隔日便可以見到Ian出現，人氣爆表。