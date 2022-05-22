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娛樂
2022-05-22 18:58:52

陳卓賢29歲生日 Hellosss沙灘執垃圾清出廿年膠樽

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Ian於6月9日生日，他的歌迷Hellosss發起一連串生日應援。

MIRROR成員陳卓賢(Ian)下月9日便踏入29歲，他的歌迷Hellosss已經準備了一連串生日應援，其中一項活動便是組織義工團隊做慈善。今日有二百多位Hellosss南丫島集合前往石排灣執垃圾，當中亦有前夫及小朋友參與。

由Hellosss組成的義工團，今日發起清潔沙灘活動，有一家大細出席。

膠樽至少有廿年歷史

今次Hellosss的活動與協辦團體Living Lamma合作，眾人抵達石排灣後，便兵分多路清潔沙灘。他們表示共清走了共398個水樽及重達802.27公斤65包垃圾。協辦單位稱，這是破紀錄的一次，並指從瓶身的貼紙設計，相信部份膠樽至少有廿年歷史。此外，義工團隊亦執拾了不少大陸飲品品牌的膠樽。他們呼籲大家為了保護海洋，記得要源頭減廢，緊記海洋動物都需要大家愛護，沉沒在大海的生物都有權被愛。

令Ian生日更有意義

有份參與活動的Hellosss表示，活動非常有意義，除了可以為地球出一分力外，也了解到本地海洋生態問題，加上大家落力幫手清出幾百公斤垃圾，充滿成功感，同時也很開心見到這麼多「小卓賢」聚集。

義工團於5月成立，今次清潔沙灘是他們首個活動，而下月4日更會在大埔、屯門、荃灣和將軍澳舉行「SAA x Hellosss 同伴保護遺棄動物賣旗日」。此外，美國、英國、加拿大、馬來西亞及澳門等地的歌迷會也發起不同慈善活動，Ian、為世界出一分力

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