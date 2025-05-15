陳卓賢32歲生日展覽 飛行棋樂園讓樂迷玩過夠

唱作歌手陳卓賢(Ian)，將於6月9日迎來32歲的生日，為了慶祝這個特別日子，他的國際歌迷會決定舉辦一場別開生面的生日展覽《Gliding Towards the Light飛行．不懈》。展覽將於5月27日至6月27日在啟德AIRSIDE舉行，讓大家一起回顧Ian過去一年中的重要里程碑，陪伴他繼續向前飛翔。

Ian生日展覽主題以「飛行．不懈」命名，並以紙飛機和飛行棋為靈感，打造出一個巨型樂園！當走進這個樂園，將見到5大打卡位，包括「熊仔幻想曲」、「Fly over the Tides」、「青蘋果星球」等，每一個區域都記錄著Ian在音樂、演出和電影等各個範疇的成就，讓樂迷重溫他精彩的演藝旅程。