陳卓賢Ian公開為Jeremy爭取開個人騷 自爆曾暗裡為女歌手作曲

陳卓賢(Ian)今日於尖沙咀出席珠寶品牌宣傳活動，剛從日本充電回港的Ian，精神奕奕。Ian將於明年暑假首次開個人騷他直言嘅感緊張又興奮，並笑言每日都裝備自己，隨時隨地都可。他直言，希望每位隊友也能在屬於自己的舞台上發光，更為隊友Jeremy(李駿傑) 公開爭取，「Jeremy每次唱live都好壓台，表現好好，他的能力亦有目共睹。每個成員都有獨當一面之處，所以希望都可以有屬於自己發光嘅時候，無錯，我再度公開爭取。」
渴望推出實體創作專輯
Ian完成拉闊音樂會後，便飛往日本旅行，他表示拉闊收到很多正面迴響，好開心。4位隊友柳應廷(Jer)、姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)和呂爵安(Edan)先後於今年暑假開個人騷，Ian則要等到明年，很多Hellosss(Ian粉絲)都希望他早點開騷，不用再等多一年，他表示，「多謝大家的關愛，開騷咁大件事，要很多籌備，要視乎公司安排。」 他直言最渴望反倒是推出實體個人專輯，「若能推出自己的創作專輯，個show會好睇啲，推出單曲有其他考慮因素，每首歌都要大眾喜愛，可能未必係我最鍾意，如果我出一隻自己的創作碟，有幾隻係主打歌，其他是我鍾意的side track，演唱會就能有多些不同曲風的Side track。」
自認欠主動 欠勇氣sell歌
Ian又表示，每年大約推出4隻歌，但他的電話有幾百首demo，確有不少自己喜歡的作品，但又未必適合派台。他更自爆，曾經為一位女歌手度身訂造作曲，「以前寫過一首歌俾女歌手，幻想佢喺台上唱，但寫完都係自己收埋，冇聯絡佢，希望過咗好幾年，我可以鼓起勇氣給她。」問他可會作公開爭取？他就耍手擰頭，談到再次寫歌給AK，他表示，「佢主動問我，我第一首寫俾人的歌，《蝸牛》就是寫給AK，係佢主動問我，而又表現到真係好鍾意，佢好熱情，毫不吝嗇表達，所以都幾開心可以寫俾佢，我又好少主動問人，有人搵寫歌，都是一種肯定。」早前邱傲然(Tiger)受訪時，曾表示若有機會出solo，能請Ian作曲也不錯，Ian就坦言與虎仔甚少私訊聯絡，暫未收到邀請。至於「哥」(Ian)可會為「弟」(姜濤)作曲？Ian就沒有直接否定。