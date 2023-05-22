陳卓賢Ian公開為Jeremy爭取開個人騷 自爆曾暗裡為女歌手作曲

陳卓賢(Ian)今日於尖沙咀出席珠寶品牌宣傳活動，剛從日本充電回港的Ian，精神奕奕。Ian將於明年暑假首次開個人騷他直言嘅感緊張又興奮，並笑言每日都裝備自己，隨時隨地都可。他直言，希望每位隊友也能在屬於自己的舞台上發光，更為隊友Jeremy(李駿傑) 公開爭取，「Jeremy每次唱live都好壓台，表現好好，他的能力亦有目共睹。每個成員都有獨當一面之處，所以希望都可以有屬於自己發光嘅時候，無錯，我再度公開爭取。」

渴望推出實體創作專輯

Ian完成拉闊音樂會後，便飛往日本旅行，他表示拉闊收到很多正面迴響，好開心。4位隊友柳應廷(Jer)、姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)和呂爵安(Edan)先後於今年暑假開個人騷，Ian則要等到明年，很多Hellosss(Ian粉絲)都希望他早點開騷，不用再等多一年，他表示，「多謝大家的關愛，開騷咁大件事，要很多籌備，要視乎公司安排。」 他直言最渴望反倒是推出實體個人專輯，「若能推出自己的創作專輯，個show會好睇啲，推出單曲有其他考慮因素，每首歌都要大眾喜愛，可能未必係我最鍾意，如果我出一隻自己的創作碟，有幾隻係主打歌，其他是我鍾意的side track，演唱會就能有多些不同曲風的Side track。」