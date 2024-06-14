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娛樂
2024-06-14 11:52:55

陳卓賢Ian分享慶生驚喜片段 笑言「社恐現場」：嚇死我呀！

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Ian分享友人為他慶生的驚喜片段。

Ian分享友人為他慶生的驚喜片段。

陳卓賢(Ian)將於7月在亞博舉行一連七場的個人演唱會，近日正為演唱會積極備戰的他，日前到商台接受Do姐電台節目訪問做宣傳。適逢Ian 剛剛迎來31歲生日，他就大談生日甚少與朋友大搞派對，反而多數都是與家人一起渡過，並表示：「最緊要約媽咪，生日唔係慶祝我出世，而係紀念呢日媽咪好辛苦生我出嚟，以往都係好簡單同家人食飯，我本身怕太多人。」 

Ian 笑言是「社恐現場」。 Ian 起初以為職員為他唱生日歌，即拍拍心口表示：「嚇死我呀﹗ 」

節目中他又提到上星期與友人食飯的經歷：「坐bar枱食日式嘢，突然間餐廳熄燈，我就好驚話做咩事，你哋（朋友）唔係諗住唱生日歌？原來係隔籬有位客人都生日，我就話：『好彩，你哋（朋友）千祈唔好搞啲咁嘅嘢』，我塊面已經即時紅晒，我覺得有啲尷尬，要等全場人同你唱生日歌，我話『你哋冇呀嘛？』佢哋話冇，點知隔咗10分鐘之後，又熄燈，原來今次係我，然後我就塊面紅晒。」他更坦言工作時候係唔同，但私下食飯就係一個普通人士，就唔想有太多Focus 

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相隔5分鐘後，店員再捧出蛋糕，今次真係到Ian。 Ian表情尷尬，但亦有開心許願。

昨晚（13日）Ian便在社交網貼出當天慶生的片段，原來他是與AP潘宇謙及另一友人食飯，並寫道：「社恐現場」，片中見他如訪問中所說，起初店員捧蛋糕出來，Ian 以為是為他慶祝，原來是隔離的客人，Ian既怕羞又緊張說道：「嚇死我呀﹗」未幾，店員再捧出蛋糕，今次真係到Ian Ian 表情尷尬，但亦有開心許願，友人則在旁謂：「每人一張飛。」而潘宇謙留言笑指：「下次會唱『恭祝你福壽與天齊～』」。

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