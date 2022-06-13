陳卓賢Ian向全能唱作人進發 演唱會前推出包辦曲詞新歌

MIRROR成員陳卓賢(Ian)早前推出新歌《Got U》，除了與T-Ma攜手作曲外，歌詞、編曲部份亦有參與，他更兼任樂手，實行向全能唱作人方位進發。今次是Ian首度與填詞人T-Rexx合作，他透露平時主要聽英文歌，聽到合適的會跟T-Rexx分享，故兩人創作歌詞時以英文歌作主導，「佢會用佢嘅方法，消化吓，睇睇可唔可以轉返做廣東話歌詞，放喺歌入面，《Got U》就有呢個元素喺入面。呢個係一個幾得意嘅溝通方式，咁當然，我亦有話佢聽想要乜嘢主題、感覺，但用唔同語言嘅歌曲嚟做reference(參考)都幾得意。」

為《Got U》兼做樂手 作曲方面，繼《DWBF》及《搞不懂》後，Ian再次與T-Ma合作。有了上兩次的經驗，二人都十分了解對方的喜好，創作上亦有一定的默契，Ian回憶道:「喺錄緊《留一天與你喘息》時，我哋已經決定咗用《Got U》嘅旋律，然後我哋上網聽下歌，聽完我就有啲諗法，T-Ma就話『Try it』，跟住就遞咗支結他俾我彈，錄咗入電腦，然後佢再砌啲嘢上去。T-Ma係好厲害亦好擅長呢一類曲風，所以我哋好快就完成咗《Got U》嘅嘅製作，呢首係幾隨心但唔輕率嘅作品，喺好自然環境下發 生，然後有個Magic Moment促成呢個作品出現。」正因這次忽然靈感到，令Ian多了編曲人的身份，在音樂路上的發展更見全面。