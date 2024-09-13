陳卓賢Ian恨出個人專輯 預告正籌備小組歌：其實當初我唔係呢組

MIRROR成員陳卓賢（Ian）今年的情歌作品來到第4章節，新歌《鑿》是最虐心的一曲，Ian為唱出歌曲中的複雜情緒，更特別飛到台灣閉關錄音。昨日（12日）Ian 就到商台接受《叱咤樂壇》的訪問，見他在酷熱天氣下，以一件棗紅色冷外套現身，配上眼鏡，打扮相當斯文。

訪問中，Ian表示在7月尾完成首個個人演唱會《Tears in My Sight》後，未有特別休息，隨即他就為新歌錄音，由於歌曲中需要表達的情緒比較複雜，所以其中一段Ian特別到了台灣錄音，而在錄音期間，更錄到起晒雞皮，相當有feel，不過他就大賣關子，表示在10月推出最終章Chapter 5時才會揭曉答案那一段是在台灣錄製，更預告情歌系列的大結局將會是open ending。