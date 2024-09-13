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娛樂
2024-09-13 12:45:48

陳卓賢Ian恨出個人專輯 預告正籌備小組歌：其實當初我唔係呢組

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Ian 預告正與Jer 、Stanley 及Tiger 的籌備小組歌。

Ian預告正與Jer、Stanley及Tiger的籌備小組歌。

MIRROR成員陳卓賢（Ian）今年的情歌作品來到第4章節，新歌《鑿》是最虐心的一曲，Ian為唱出歌曲中的複雜情緒，更特別飛到台灣閉關錄音。昨日（12日）Ian 就到商台接受《叱咤樂壇》的訪問，見他在酷熱天氣下，以一件棗紅色冷外套現身，配上眼鏡，打扮相當斯文。 

訪問中，Ian表示在7月尾完成首個個人演唱會《Tears in My Sight》後，未有特別休息，隨即他就為新歌錄音，由於歌曲中需要表達的情緒比較複雜，所以其中一段Ian特別到了台灣錄音，而在錄音期間，更錄到起晒雞皮，相當有feel，不過他就大賣關子，表示在10月推出最終章Chapter 5時才會揭曉答案那一段是在台灣錄製，更預告情歌系列的大結局將會是open ending 

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Ian到商台接受《叱咤樂壇》的訪問。

Ian到商台接受《叱咤樂壇》訪問。

Ian坦言拍攝新歌MV時，為投入角色及表現出瘋癲的情緒，令他精神上非常疲累，而稍後將會推出behind the scene ，其中會有破壞小屋擺設及打爛結他的一幕，他更自爆由於拍攝時導演只準備了一個結他，打爛結他只得一次機會，但因為結他太硬，他要出盡力才能夠踩爛導致扭親腳，不過幸好現已康復。

Ian笑言希望今年五首的情歌系列可以串連起來推出個人專輯，他更笑大碟封面的設計已經諗好，並表示可推出雙面碟，一面是今年的五首歌曲，另一面則是多年來的個人歌曲。最後，他劇透接下來會先推出團歌，而與JerStanleyTiger的小組歌亦正在籌備當中，更搞笑自爆：「其實當初我唔係呢一組，但係公司話好似第二組好啲，所以我都ok冇所謂。」

酷熱天氣下，Ian 以一件棗紅色冷外套現身，配上眼鏡，打扮相當斯文。 Ian盼能出個人專輯。 Ian盼能出個人專輯。

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