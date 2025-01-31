陳卓賢Ian新歌玩味十足 化身NPC拍MV寄語不受限做自己的主角

Ian陳卓賢去年創作5首solo歌，推出首張個人專輯《Interlude》，天道酬勤，掃走多個樂壇頒獎禮獎項。踏入2025年，「勤力賢」絕不「蛇王」，於今日大年袑三(31日)推出本年度首支個人單曲《NPC的一場意外》，NPC 是Non-Player Character的縮寫，意指「非玩家控制的角色」，Ian親解新歌主題，「人生在世，每一個人都是NPC，雖然角色看似早已被設定好，但仍然有空間可以跳出框框，脫離既定的世界，其實每個NPC都可以成為自己的主角！」

親自作曲的Ian分享《NPC的一場意外》創作概念，「創作這首歌時的中心思想是要突出現實與幻想的對比，就像一個上班族每天都在重複同樣的工作，但偶爾會發發白日夢、放飛自我，活在自己的幻想世界中，於是與填詞人T-Rexx商量後加入打機的NPC概念。」為了表達出現實與幻想的對比，Ian在MV中變身熱愛打機的上班族，機緣巧合下跳進遊戲世界中，為庸碌平淡的生活增添樂趣。

繼小組歌《吃腐肉的鷹》MV中飾演白領後，Ian再度開啟「眼鏡賢」模式，配以特效及動畫，穿梭於現實與幻想之間。Ian說：「今次MV概念是講述一個熱愛打機的上班族，每日生活只得返工及打機，有一日突然進入了自己的遊戲世界，一個只得自己的奇異世界，令生活增添趣味，不只是每天做著重覆的事，所以就算在現實中行屍走肉的人，內心也能有璀璨的世界！」

Ian在MV化身「一日打工仔」，體驗營營役役的「社畜」生活，並跟隨「社畜時間表」上班：「今日清晨3時便起床了，很久沒試過天未光便要工作，可以跟工作人員一起看日出，對上一次如此早起床已經是前年拍劇的時候，當時幾乎每日都是清晨3、4時起床，勾起不少回憶。」天濛光便到達寒風凜凜的海濱取景，頻頻撲撲到不同地方返工，Ian坦言辛苦但也值得，希望今年第一首solo歌，能展現不同面向的陳卓賢，「今年第一首歌玩味較重，但之後的作品未必會跟《NPC的一場意外》相似，應該會有更多不一樣的作品。」Hellosss密切期待。

